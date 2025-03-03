周興哲又報喜！「my dear baby」 不藏了

周興哲《Almost幾乎是愛情》聲勢驚人。（星空飛騰提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲去年底推出10週年創作專輯，每首歌都登上排行榜冠軍，聲勢更上層樓，今天喜事成雙，再公布《Dreamers》MV上線，全球歌迷期盼的《Almost幾乎是愛情》實體專輯也同步展開預購，周興哲開心說：「心血結晶終於面世，my dear baby！」喜悅之情溢於言表。

周興哲《Almost幾乎是愛情》實體專輯展開預購。（星空飛騰提供）

周興哲再三感謝小興星們10年來不離不棄的支持，《Almost幾乎是愛情》實體專輯，共有A、B兩版，分別為《Almost幾乎是愛情》經典收藏版和《Almost幾乎是愛情》限量精裝版，錯過即絕版，已掀起搶購熱潮。

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周興哲提攜Gummy B。（星空飛騰提供）

他的情歌向來深受歌迷喜愛，這次專輯更破天荒與《大嘻哈時代》新秀Gummy B合作中文饒舌歌《Dreamers》，在周興哲提攜下，Gummy B不但受邀在周興哲發片記者會上同台，兩人合作的MV也非常有質感，兩男現身在太陽系般的銀河裡，站在黑暗中閃耀銀光的小舞台，帥出新高點。

周興哲《Almost幾乎是愛情》實體專輯展開預購。（星空飛騰提供）

周興哲透露，在金曲製作人陳君豪的安排下，與Gummy B一起催生了這首中文饒舌歌，過程中也學習了很多，周興哲表示是為了這世界上仍在努力做著夢的人們而唱，「讓他們並不會孤單。希望當在逆風追逐的同時，總會有這樣一首歌，記錄著人們沿夢而行的勇氣。」

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