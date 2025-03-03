大S方大同相繼過世 唐綺陽：正處時代更迭交叉點

方大同傳出不幸病逝令人難過消息。（翻攝自方大同臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲「大S」徐熙媛過年期間在日本旅遊驟逝、金曲歌王方大同也傳出不幸病逝，享年41歲，星座專家唐綺陽2日在臉書發文，提及近期各種令人錯愕消息，透露目前正身處「時代更迭的交叉點」，感慨要所有人保重好自己，「一切平安。」

唐綺陽在發文提到目前身處「時代更迭的交叉點」，這狀況至少會維持1年時間，所有人都在經歷無一倖免，並指出還會有「象徵一個時代過去」的代表性事件發生，可能是政治事件，也可能是名人故去，甚至是天災人禍。

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面對這些情形，唐綺陽提醒大家要調整自己的思維、策略和步伐，跟上時代在未來重新安身。

唐綺陽臉書全文：

現在我們就身處「時代更迭的交叉點」上，大至國際形勢、政治操作方式，中至行業有明顯更迭（有行業明顯一去不復返，必須全然改革），小至個人生活重心、職場變動、家庭成員關係…等，都明顯「跟以前不一樣了」。

現在又值 ★牡羊雙魚能量交界，更是會有「象徵一個時代過去」的代表性事件發生，可能是政治事件（如美國烏克蘭談判破裂）￼，可能是名人故去，也可能是震動人的天災人禍，除了驚訝、感嘆外，也要打開感官、仔細觀察「風向跟過去如何不同」，好調整自己的思維、策略、步伐，跟上時代，未來好重新安身。

且時代更迭的過程中，必是連串「驚掉大家下巴」的人事物促成，所以將見識到什麼是「荒謬、前所未有」，前所未有的處理方式，前所未有的想法，前所未見的荒謬人、荒謬事等，「打開了我們眼界與思維」。

以前大家會遵循著「某種默契」，有潛規則可循，現在不一樣了，一切都在打破中，當然很不適應。我們周遭一定也「有人變了」而引發連鎖效應，讓人感到迷惑，有種「彷彿還是昨日，其實全然不同」的恍惚感，一時不知如何應對。

這種時代交叉，有某些人會隕落，也有某些人會崛起，這正是「覺得自己欠機會」者的時機，若能把握說不定就是下一位贏家。情勢未明的此時，要做的是逼自己動起來。

未來一週，既有金星逆，又有水星移位，「轉折感」明顯，像是之前那樣想，現在不這樣想；之前被牽動，現在卻無感等，一切心中有數。事情也難免「變來變去」，或常臨時動議，總之盡量保留彈性較佳。

也要避免衝動的好意（之前沒仔細想，講完就後悔），或過度樂觀、說話白目，所製造的麻煩，得用整個三月來收拾善後。嗯，過度自我者易遇瓶頸。

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