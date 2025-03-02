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娛樂 最新消息

台灣10大網紅出爐「爆乳鋼琴家」登第3！網驚：沒聽過第一名

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕粉專雙北時事近日整理出「台灣10大網紅排名」，值得關注的是，民眾耳熟能詳的蔡阿嘎、阿滴英文、這群人TGOP皆沒擠進前5名，奪下冠軍的反而是在YouTube擁有1530萬訂閱的奇軒Tricking」。該排名曝光後，立刻掀起熱議，還有網友尷尬表示：「前三名怎麼聽都沒聽過。

台灣10大網紅排名。（翻攝自IG）台灣10大網紅排名。（翻攝自IG）

台灣10大網紅排名依序是，奇軒Tricking葉式特工、Pan Piano、這群人TGOP、阿神、阿滴英文、Ru's Piano Ru味春捲、Joeman、蔡阿嘎，以及木曜4超玩。貼文曝光後，立刻引起討論，網友湧入留言區表示，「前三名怎麼聽都沒聽過」、「可見會彈鋼琴的人多有魅力」、「第一名是誰？」

值得注意的是，第三名的「Pan Piano以演奏音樂圈粉，她在彈鋼琴時會搭配火辣穿著，因此吸引世界各國的老司機追蹤。然而，走爆乳路線的她從去年開始影片觀看數呈現疲態，加上Pan Piano一味保持神祕，影片都只有身材和音樂，不露出廬山真面目，導致有些網友已經看膩。

「Pan Piano」以演奏音樂吸引大批粉絲。（翻攝自YT）「Pan Piano」以演奏音樂吸引大批粉絲。（翻攝自YT）

台灣第一名網紅是擁有1530萬訂閱者的奇軒，同時也是台灣第一位獲得YouTube頒發鑽石獎牌的創作者，他於2022年7月創立YouTube頻道「奇軒Tricking」，剛開始僅1萬人訂閱，搭上短影音潮流後，4個月內火速達成百萬訂閱，不到半年就突破許多知名YouTuber的訂閱數，成為台灣YouTuber創作圈的黑馬。

台灣第一名網紅是擁有1400萬訂閱者的奇軒。（翻攝自IG）台灣第一名網紅是擁有1400萬訂閱者的奇軒。（翻攝自IG）

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