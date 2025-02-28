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甘安捏？方岑消失13年回歸「季老師」 昔演反派佛前求懺悔

方岑在《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》中飾演校長紀婕，與《我的這一班》的季潔讀音相同。（記者陳奕全攝）方岑在《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》中飾演校長紀婕，與《我的這一班》的季潔讀音相同。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》由《我的這一班》製作團隊操刀，方岑從「季老師」升格為「紀校長」，消失在幕前13年的她笑說此次不是復出，只是「玩票性質」，現階段重心還是放在水療事業上。

段鈞豪（左起）、周曉涵、方岑、寇家瑞一同演出《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》。（記者陳奕全攝）段鈞豪（左起）、周曉涵、方岑、寇家瑞一同演出《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》。（記者陳奕全攝）

回顧演藝事業，方岑以《我的這一班》中的季老師讓人留下深刻印象，但前前後後演了10年大好人，後來挑戰八點檔反派，《台灣霹靂火》Helen Ma、《台灣龍捲風》葉美琪等角色都讓人又愛又恨。不過因為反派演太多，方岑稱自己一度到佛前懺悔，「啊呦不好意思，我怎麼演了一個這麼壞的角色！」後來知道，自己示範演壞人也是在做功德，因此就放膽去演。

一下演好人、一下當壞人的狀況下，讓方岑驚覺「怎麼我都在演別人，自己的靈魂都不見了」，因此她選擇離開演藝工作、做回自己。時隔13年再度演戲，方岑說自己拿到腳本後心想「哎呀我幹嘛接這個苦差事，還要背劇本，擔心該如何進去角色。」沒想到到了片場很快就進入狀況，短短兩天就拍完了。

方岑分享，過去演《我的這一班》的學生演員們，很多都已經當父母們，她演出的角色也都紅到國外，走在路上都有人叫她「季老師」、「甘安捏」，就連戴著口罩都有人認出她。

張心妍（左）、寇家瑞時常在《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》片場大聊育兒經。（記者陳奕全攝）張心妍（左）、寇家瑞時常在《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》片場大聊育兒經。（記者陳奕全攝）

41歲的寇家瑞則自認學生時期很叛逆，都踩在犯校規紅線上，更自嘲高中當五專在唸，一口氣讀了5年。如今已是不惑之年，女兒「桔梗」快要5歲，心境上也更加成熟，他在片場也與段鈞豪、張心妍等人大聊育兒經，還不時傳育兒的心靈雞湯影片給兩人，倒是未婚的周曉涵沒能聊上一句。

周曉涵（左）、方岑、藝鴒出席《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》記者會。（記者陳奕全攝）周曉涵（左）、方岑、藝鴒出席《我的老師首部曲：燈塔水母的秘密》記者會。（記者陳奕全攝）

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