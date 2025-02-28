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《白蓮花大飯店》神秘嘉賓Moo Deng出演 擺拍姿勢百分百

Lisa在影集《白蓮花大飯店》第三季大跳泰國傳統舞蹈。 （翻攝自YouTube）Lisa在影集《白蓮花大飯店》第三季大跳泰國傳統舞蹈。 （翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕獲得艾美獎肯定的HBO原創影集《白蓮花大飯店》推出第三季，除了BLACKPINK成員Lisa參與演出大秀泰國舞蹈之外，近期劇中成員也特別去拜訪了泰國可愛小萌寵侏儒河馬「彈跳豬」Moo Deng。

《白蓮花大飯店》演員去動物園看Moo Deng。（翻攝自YouTube）《白蓮花大飯店》演員去動物園看Moo Deng。（翻攝自YouTube）

《白蓮花大飯店》第三季強調「在泰國發生的事，就留在泰國」，固本寄養多組主角群，包括三名相識多年的好姐妹、父親疑似破產的家庭、年紀相差極大的「父女戀」情侶檔，Lisa則以飯店工作人員身分出現。劇組人員除了在泰國拍戲之外，拍攝團隊也特別邀請劇中演員到動物園介紹超有名萌獸侏儒河馬「彈跳豬」Moo Deng和演員認識。劇組也特別拍攝花絮，雖然Moo Deng出場時間極短，但是超萌的跑步方式卻讓劇組演員笑歪。錄影的時候Moo Deng也喊敬業，會站上水盆擺起姿勢，演員們則開心地大喊：Moo～Moo～。

泰國萌寵網紅侏儒河馬「彈跳豬」Moo Deng。（翻攝自IG）泰國萌寵網紅侏儒河馬「彈跳豬」Moo Deng。（翻攝自IG）

《白蓮花大飯店》第三季集結《不可能的任務》系列蜜雪兒摩納漢、《哈利波特》系列飾演「魯休斯馬份」的傑森艾塞克、《鋼鐵人》蕾絲莉畢柏、《寶可噩夢》帕克波西、《魔鬼剋星：冰天凍地》凱莉庫恩、《蟻人與黃蜂女》華頓哥金斯、《性愛自修室》艾咪盧伍德等人同台飆戲，曾於首季演出的娜塔莎羅斯威爾也回歸演出「貝琳達」。

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