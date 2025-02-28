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娛樂 最新消息

水行俠被小雞打趴！《MINECRAFT麥塊電影》新預告揭超狂世界觀

傑森摩莫亞（中）在《MINECRAFT麥塊電影》身穿粉紅色夾克、老舊牛仔褲，詮釋九零年代復古形象，和傑克布萊克（左）展開冒險。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（中）在《MINECRAFT麥塊電影》身穿粉紅色夾克、老舊牛仔褲，詮釋九零年代復古形象，和傑克布萊克（左）展開冒險。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「水行俠」傑森摩莫亞和喜劇天王傑克布萊克合作新片《MINECRAFT麥塊電影》，把史上銷量最高遊戲《Minecraft》搬上大銀幕！電影今（28）日發布最新預告及正式海報，兩人突然被傳送到由方塊組成的「主世界」，傑森除了被小雞打趴，還遇到遊戲中現身機率僅有千分之一的粉色綿羊，簡直嗨翻全球玩家。

電玩《Minecraft》將整個世界都變成方塊狀的元素，並以超乎想像的高自由度著稱，電影也完美結合這些特色，打造出沉浸感十足的方塊世界，傑森在片中飾演想東山再起的過氣電玩選手，身穿粉紅色夾克、老舊牛仔褲的浮誇造型，詮釋90年代的可愛復古形象，卻不小心穿越到「主世界」。

傑森摩莫亞（右）在《MINECRAFT麥塊電影》和傑克布萊克（左）並肩作戰。（華納兄弟提供）傑森摩莫亞（右）在《MINECRAFT麥塊電影》和傑克布萊克（左）並肩作戰。（華納兄弟提供）

為了守護主世界的歡樂與創造力，免於黑暗勢力的侵害，傑森和傑克必須跳脫傳統思維，靠著源源不絕的創意作法，顛覆想像力拯救世界。兩人用方塊打造出不同的武器、道具，更想出用水桶著陸、用鞘翅飛翔、用炸藥迎擊夜晚骷髏等各種腦洞大開的方法，齊心迎戰黑暗勢力的豬布林軍團。

《MINECRAFT麥塊電影》曝光全新海報及預告。（華納兄弟提供）《MINECRAFT麥塊電影》曝光全新海報及預告。（華納兄弟提供）

除了精彩冒險，電影也讓可愛的方塊造型動物躍上大銀幕，包含狼、羊駝、蜜蜂、熊貓，又萌又Q的外型十分討人喜愛，而遊戲玩家又愛又恨的雞騎士（小殭屍與雞的組合搭檔）也在片中驚喜登場。此外，最新預告也出現遊戲最經典的飛行道具鞘翅，幫助傑森摩莫亞一舉飛上天空，驚險躲過豬布林大軍追擊，可說是將遊戲經典元素發揮地淋漓盡致。

《MINECRAFT麥塊電影》將於4月2日春假2D、3D、IMAX、4DX、MX4D、Atmos、Dolby Cinema、Screen X各種版本同步上映。

《MINECRAFT麥塊電影》最新預告：

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