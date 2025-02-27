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「劣跡藝人」鄭爽美國當富豪小三？ 神隱4年吐心聲

鄭爽透過「小鄭子事務所ZS」工作室微博帳號發出一段音檔，語帶哽咽闢謠。（翻攝自微博）鄭爽透過「小鄭子事務所ZS」工作室微博帳號發出一段音檔，語帶哽咽闢謠。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國33歲女星鄭爽在演藝事業上升期爆出醜聞，2021年媒體報導鄭爽找代孕之後又棄養，之後再爆發陰陽合約逃漏稅，從此成為「劣跡藝人」遭到封殺。如今鄭爽消失在螢光幕前將近4年，曾經有傳言鄭爽滯留美國無法回到中國，近日又有人爆料鄭爽為拿綠卡甚至當起美國富豪小三，對此，她透過「小鄭子事務部ZS」微博駁斥。

近期中國網友繪聲繪影在微博曬出疑似鄭爽出席飯局的照片，更爆料她與已婚富豪業延偉產生感情、成為介入他人家庭的小三、當業延偉兒子（美國炫富網紅AKA）的小媽。針對上述事件，「小鄭子事務部ZS」發出的聲明中否認鄭爽當富豪小三並生子，痛斥是毫無根據的惡意編造，並強調對於惡意造謠者將採取法律途徑解決問題。

鄭爽曾演出《微微一笑很傾城》和《一起來看流星雨》爆紅，被視為新一代清純女神接班人。（翻攝自微博）鄭爽曾演出《微微一笑很傾城》和《一起來看流星雨》爆紅，被視為新一代清純女神接班人。（翻攝自微博）

曾經公開鄭爽現況照片的「小鄭子事務部ZS」工作室微博，稱網路上所說的一切全部都是謠言，同時也曬出鄭爽親自錄製的音檔，鄭爽說：「大家好，我是鄭爽，請大相信我，請我的粉絲相信我，我敢肯定自己是清白的，我自力更生的我，我不會去給別人當小三什麼的，這就是我自己做人的原則」，語帶哽咽，聽來楚楚可憐。

鄭爽在音檔中多次哽咽，還不時問：「我得罪了誰？」並再三強調自己是被抹黑，同時呼籲相關部門重視她之前的報案訊息，因為她先前報案都沒有成功，哭泣著求助大家幫忙。發聲明的「小鄭子事務部ZS」更說重話「提醒那些肆意造謠的人，作孽作得越是心安理得，報應來得越乾脆俐落」。

鄭爽曾演出《微微一笑很傾城》和《一起來看流星雨》爆紅，被視為新一代清純女神接班人，還被評為「90後四小花旦」。2021年遭前男友張恒爆料到美國找代孕又不負責任棄養，後又遭踢爆簽陰陽合約逃漏稅，被上海稅務局開罰近3億元人民幣（約新台幣13.4億元），也遭列為劣跡藝人全面封殺。

鄭爽透過「小鄭子事務所ZS」發出聲明與闢謠音檔。（翻攝自微博）鄭爽透過「小鄭子事務所ZS」發出聲明與闢謠音檔。（翻攝自微博）

「小鄭子事務部」聲明

對於網路上出現了關於（她，指鄭爽）傍大款生子的不實傳聞，此乃毫無根據的惡意編造

（她）向來堅守正直品行與嚴謹生活準則，對此類謠言，我們嚴正否認並予以駁斥。這種不實信息嚴重損害了（她）的聲譽，亦對公眾產生誤導。

我們在此鄭重呼籲廣大網友保持理性客觀，切勿輕信和傳播沒有事實依據的謠言，攜手共同營造健康、真實的網路氛圍。同時，需要明確的是，造謠者或許能一時僥倖，但終究逃不過法律的制裁。對於惡意造謠者，我們將堅決依法追求其法律責任。

還請大家以（她）發布的真實信息為唯一準則，切勿被此類謠言所迷惑。

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