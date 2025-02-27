狂狂相惜 馬斯克大幅裁員川普霸氣力挺：趕出去

全球首富馬斯克（左）參與川普第二任期首次內閣會議。（路透）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（27）主持第二任期首次內閣會議，這也是他重返白宮後再度與高階官員齊聚一堂，領導政府效率部（DOGE）的全球首富馬斯克（Elon Musk）不改狂人氣勢，近期放話裁員砍預算，導致外傳內閣成員對他不滿。對此，川普依舊不改力挺馬斯克，直言：有人對馬斯克不滿的話，就把他們趕出去。

馬斯克直言隨著政治知名度增高，收到不少死亡威脅。（路透）

川普今日討論重點放在：大幅削減聯邦政府規模、烏克蘭衝突、關稅議題。馬斯克坦承政府效率部曾「不小心」刪除一項伊波拉病毒預防計畫，認了該部門會犯錯也不完美，同時馬斯克也透露隨著政治知名度增高，他收到許多死亡威脅。

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美國總統力挺馬斯克，放話有人對馬斯克不從就把他們「趕出去」。（路透）

馬斯克也順從川普意見，大幅裁員、砍預算，達到政策目標，川普表示力挺，並對所有內閣成員放話，若有人對馬斯克不滿，就會把反對者趕出去。

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