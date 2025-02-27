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娛樂 電影

編舞家布拉瑞揚「回台東尋根」 《跳進部落》原住民舞者看見希望

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《跳進部落的孩子》去年在金馬影展放映，大受好評，該片圍繞布拉瑞揚舞團的創辦者布拉瑞揚，回到家鄉與部落原住民舞者共同創作、生活的歷程，將鏡頭回歸到「人」的狀態。

早在2016年，因公益紀錄片計畫的緣故，摩登星球影業製作人曹盛彥與導演王政一認識布拉瑞揚舞團，剛好是布拉瑞揚舞團成立的第二年，團隊跟著進入舞團的生活與創作世界，記錄排練與生活片段。

《跳進部落的孩子》世界知名排灣族編舞家布拉瑞揚首部紀錄片。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》世界知名排灣族編舞家布拉瑞揚首部紀錄片。（希望影視提供）

歷經8年光陰拍攝、記錄與製作，導演王政一藉由舞者們的故事，引導觀眾除了看見夢想與舞蹈的動人之處，還能蹈尋根的旅程，進行自我認同的深刻探索。

導演王政一表示：「在這部片裡有他們的勇敢與脆弱，也包裹每個人在尋找歸屬時的迷惘，相信每個人都會看到自己關心的主題。也許透過這個故事，能用不同的角度審視自己的生命經驗，並在彼此的道路上找到共鳴與力量。」

《跳進部落的孩子》以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄共同生活的痕跡。（希望影視提供）《跳進部落的孩子》以布拉瑞揚與舞者們的原鄉為起點，記錄共同生活的痕跡。（希望影視提供）

布拉瑞揚當初不顧父親的反對選擇舞蹈，為了跳舞離開部落，遠離原住民身分，直到後來回到台東後，尋找歸屬的布拉瑞揚在這群原住民舞者身上看到希望，喚醒小時候曾在部落生活的樣子，於是決定帶著舞團繼續前進。

《跳進部落的孩子》於4⽉30日在台上映，今（27）起發行募資，希望讓更多人有機會進戲院看到這個故事；詳情可上「希望影視行銷」官方粉絲專頁。

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