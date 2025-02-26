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大S骨灰仍放家中！ 傳惹鄰居不滿狂向管委會抗議

大S的骨灰仍放置家中，此舉疑惹鄰居不滿。（翻攝自微博）大S的骨灰仍放置家中，此舉疑惹鄰居不滿。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛2日不幸因流感併發肺炎離世，享年48歲，丈夫具俊曄捨棄原先決議的樹葬，決定另外尋覓骨灰存放地，因此目前還放在生前豪宅中，不料，傳出此舉引起鄰居不滿，不斷向管委會投訴。

相關新聞：大S尚未下葬！傳龍巖規劃千萬墓地 安排獨立花園給親友悼念

具俊曄因太愛妻子，捨棄原先決議的樹葬，改為另外尋覓骨灰存放地。今（25日）傳出S家人最終決定將為大S設立一個小花園，讓親友們未來可以追思悼念。據悉，龍巖已規劃贊助市值千萬元的墓地，稍早記者詢問小S和具俊曄經紀人，至截稿前尚未獲得回覆；其餘細節和下葬時間，亦有待S家人回應。

然而，骨灰存放地至今尚未決定，等同是還放在家裡，據《鏡週刊》報導，此舉引起大S的鄰居不滿，還不斷向管委會抗議，希望不要放在家，導致管委會需為此每天開會。

一名疑似與大S同社區大樓的網友不滿發文。（翻攝自Threads）一名疑似與大S同社區大樓的網友不滿發文。（翻攝自Threads）

事實上，先前就有一名網友在社群平台Threads發文表示，「公眾人物就那麼自私的公開要把親人的骨灰放置家中？！完全無視社區大樓住戶的不安！既然那麼愛姊姊，每天都必須跟她聊天，為什麼不放妳帝寶自家？要想人尊重必須要先尊重別人吧！逝者已矣，請讓她安息吧！連陽宅陰宅都分不清楚，如果是透天別墅，你們要放幾十個骨灰我們管不著，但請不要讓大樓住戶要為了你們的自私行為而沒了生活品質。」當時一度引起熱議

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