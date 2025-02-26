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娛樂 音樂

（專訪）AKB48 Team TP于馨本命年狂吃平安粥 伊柔砸大錢收藏吉伊卡哇

〔記者陳慧玲／專訪〕AKB48 Team TP近期推出新單曲《Team Up》，2月28日起3天連假也會在華山烏梅劇院舉辦4場「手牽手公演」，用歌聲、舞蹈陪伴粉絲度過假日。

AKB48 Team TP近期推出新單曲。（記者潘少棠攝）AKB48 Team TP近期推出新單曲。（記者潘少棠攝）

隊長易沄和于馨、伊柔、伊品受訪分享工作甘苦和前陣子過年的趣事，談到《Team Up》MV，伊柔說：「希望陪伴大家勇敢面對人生每個挑戰，帶來滿滿希望和勇氣，跟我們滿血出擊。」

伊品分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）伊品分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）

于馨分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）于馨分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）

于馨和伊柔都屬蛇，蛇年本命年犯太歲，于馨說過年回宜蘭老家，「家人有幫我去安太歲，我也吃了3間廟的平安粥，還有拿平安符、祭改，叮嚀我不要靠山、靠海，保平安。」

伊柔媽媽也有幫她安太歲，透露：「我的體質容易嚇到，平常就會帶些保平安的東西。」但過年期間她發生小車禍，竟然是「自己人撞自己人」，姊姊騎機車載她，竟不慎撞上騎機車在他們前面的媽媽，她受傷膝蓋瘀青，只希望壞運過了，接下來一切順利。

伊柔分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）伊柔分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）

易沄親戚家小孩很多是她的粉絲，所以過年期間家人會幫忙分送AKB48 Team TP的周邊商品給她的小粉絲，易沄說：「阿公家有報紙，會幫我剪貼新聞。」伊品阿嬤也是她的超級粉絲，之前她翻唱《我期待的不是雪》80多歲的阿嬤上YouTube點閱4千多次，開心跟她說：「妳是我（點閱）第一名。」

易沄分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）易沄分享工作甘苦和前陣子過年的趣事。（記者潘少棠攝）

有趣的是，易沄說家人把她的照片放在神桌旁邊，伊品的公式照也被家人放在阿公遺照旁邊，其實都是家人對她們的支持表現。

女團成員對歌舞要求都不能鬆懈，于馨說：「我比較樂觀正向，想得開，會告訴自己沒關係啦，走一步是一步，表演出錯沒辦法改不了，下次就會記得，絕對不能跳錯，要加強未來表現。」　

團員忙碌工作之餘也有各自紓壓方式，伊柔最開心的是收集吉伊卡哇各式玩偶、飾品，笑說自己迷上之後「一發不可收拾！」至今已花了五、六位數收藏相關商品。

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