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吳春城辭立委 苦苓一席話譏諷好可惜

民眾黨立委吳春城昨在院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，當場宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）民眾黨立委吳春城昨在院會質詢時細數推動壯世代法案的點滴過程，當場宣布辭去立委。（記者塗建榮攝）

〔記者林南谷／台北報導〕民眾黨立委吳春城深陷圖利家族企業爭議，立法院25日邀請行政院長卓榮泰報告施政方針並備詢，力推「壯世代政策與產業發展促進法」備受爭議的吳春城第一個總質詢，當場宣布辭去立委職務，吳說，他是為了愛台灣，卻被糟蹋污衊。民眾黨則表示，遺缺將由民眾黨不分區名單排名第9的東吳大學政治系教授劉書彬遞補。

今（26）日中午，作家苦苓在臉書發文揶揄吳春城辭職好可惜，他說：「我本來還想參加『壯世代文學獎』，混一點獎金，再申辦『壯世代信用卡』，聽說利息特別低，而且死了不用還。」最後更「哈哈哈」大笑3聲。

相關新聞：引黃珊珊金句酸爆吳春城 吳崢：辭職是斷尾求生？

針對吳春城辭去立委職務，民進黨發言人吳崢質疑他到底是斷尾求生，還是轉移焦點的煙幕彈？時力主席王婉諭諷說，吳春城宣布辭去立委，但吳質詢時，仍堅持自己是為人民請命、遵守利益迴避、守護商標不被濫用，「既然這麼大義凜然，沒做錯為什麼要辭職？」

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