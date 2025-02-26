抓姦在床！網紅新婚3個月3度外遇 妻氣炸PO不倫裸照

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港人妻FaFa去年底與健身網紅William結婚，沒想到3個月後，她於社群控訴丈夫在短時間內出軌3次，並曬出抓姦照及偷吃對話截圖。值得注意的是，最新一次被她捉姦在床，對象竟是YouTube團體「小薯茄」成員的妹妹吳泳，立刻掀起熱議。

FaFa昨（25日）於IG限時動態指控，William婚內出軌，還直接點名「小薯茄」成員吳冰的妹妹吳泳是第三者。她也PO出抓姦照，可見一名女子赤裸在床，僅用棉被蓋住身體，且脫下的衣物扔得一地都是，畫面相當震撼。



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健身網紅William遭妻子FaFa控訴結婚3個月偷吃3次。（翻攝自IG）

隨後，FaFa曬出影片，她在健身房內發現「一地衣物」，接著轉角上樓時，發現一名壯碩男子站在那裡，推測該男就是William。此外，畫面右上角還疑似有一名女子閃避，FaFa直指該女子正是吳泳，她氣炸質問，「上私人健身課還不用穿褲子？」



FaFa曬出抓姦照。（翻攝自IG）

FaFa坦言，這已經並非第一次發現丈夫偷吃，而是第三次。她也透露，自己當下因為目睹這一幕而手發抖，無法接受丈夫與其他女子裸身相對，卻還試圖解釋「沒有開始」，讓她直呼，這種感覺比吃屎還難受。

FaFa曬出丈夫對話截圖。（翻攝自IG）

FaFa也公開丈夫的對話截圖，質問其偷吃次數，William剛開始還矢口否認，最終才坦承是3次。FaFa痛心感嘆，「到這刻還在說謊？」直言不願再忍受，這場婚姻恐無法挽回。

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