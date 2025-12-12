自由電子報
娛樂 最新消息

辛龍曝亡妻劉真入夢 難掩傷悲發聲：她漂漂亮亮的出現

辛龍揮別喪妻之痛，今晚現身南港展覽館參加尾牙上工。（記者陳奕全攝）辛龍揮別喪妻之痛，今晚現身南港展覽館參加尾牙上工。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕53歲的辛龍揮別喪妻之痛，今晚現身南港展覽館參加尾牙上工，他在演出後受訪說：「第一次唱《春暖花開》的感覺是很期待的，台上唱歌很興奮。」然而被問到了劉真仍是難掩傷悲，他說：「不知道她（會）怎麼想，可能是在哪個星球吧。」透露時常夢到劉真，總是漂漂亮亮的出現在他的夢裡。

辛龍感性訴說，偶爾還是會夢到劉真。（記者陳奕全攝）辛龍感性訴說，偶爾還是會夢到劉真。（記者陳奕全攝）

辛龍感性訴說，偶爾還是會夢到劉真，「夢見她在我生命中漂漂亮亮的出現，漂漂亮亮的自然飛到其他世界去」提到這5年的生活，辛龍表示：「很久沒有在螢光幕前，很多朋友擔心我的心情 ，這5年我就是專心把女兒照顧好，沒有還沒走出來這件事，不知道要走去哪裡，去便利商店還是菜市場買菜？」看來瘦了一圈的他，透露有維持著運動習慣，每個禮拜都會慢跑跟爬山來運動 。

辛龍表示消失螢光幕的這5年就是專心把女兒照顧好。（記者陳奕全攝）辛龍表示消失螢光幕的這5年就是專心把女兒照顧好。（記者陳奕全攝）

辛龍也開心分享，寶貝女兒霓霓現在很有自己的想法，跟老婆劉真長得非常像，長相跟個性都有遺傳。至於愛女有沒有學跳舞？辛龍表示目前還沒，透露霓霓喜歡畫畫跟花花草草，還有對外星人跟恐龍很有興趣，未來會讓女兒適性發展。

