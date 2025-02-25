晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專訪）陳姸霏焦慮怕不夠格！靠Stray Kids紓壓：我們一樣辛苦

陳姸霏主演電影《夜校女生》，戲裡戲外常陷入自我懷疑。（記者陳奕全攝）陳姸霏主演電影《夜校女生》，戲裡戲外常陷入自我懷疑。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕陳姸霏2020年曾奪得金馬最佳新演員的殊榮，最近在電影《夜校女生》中飾演的夜校生小愛，因就讀夜校而感到自卑，戲外的陳姸霏儘管有金馬光環加持，出道5年也時常陷入自我懷疑，思考自己到底「夠不夠格」。

陳姸霏憑藉著電影《無聲》斬獲金馬、北影新人獎，甚至還在釜山獲得亞洲內容暨國際OTT大獎的年度新星獎，曾演出《孤味》、《人選之人-造浪者》等作品，接下來還有《乩身》、《百萬人推理》、《聰明鎮》等待播劇，堪稱新生代發展最好的女星之一。

陳姸霏擔心自己不夠格，透露常焦慮失眠。（記者陳奕全攝）陳姸霏擔心自己不夠格，透露常焦慮失眠。（記者陳奕全攝）

時常宣傳、拍攝兩頭燒的她，受訪時不諱言常常感到很焦慮，且容易失眠，「我要講台語，想說我到底有沒有準備好？台詞背好了嗎？第幾場的情緒怎麼樣，這樣夠嗎？問題反覆咀嚼到爛。」她與《夜校女生》中的小愛一角很像，尋找著自我認同，更不諱言很容易「內耗」，一件事情想得太久就越想越偏，鑽牛角尖的結果，最後在乎的反而不是問題本身。

陳姸霏在《夜校女生》中化身小綠綠，戲裡戲外都追星。（興揚電影提供）陳姸霏在《夜校女生》中化身小綠綠，戲裡戲外都追星。（興揚電影提供）

有時工作疲累，容易心情不爽，卻又不巧與室友意見不合，她會兩三天都不與同處屋簷下的室友交談，反而被嗆「妳真的很幼稚」。陳姸霏的室友是她從高中時期就一直相處的姐妹淘，她們個性差很多，當發生爭吵時，室友想立刻解釋清楚，而陳姸霏則需要時間：「我會說妳可否先讓我氣完，可否讓我安靜一下！」雙方甚至冷戰到，陳姸霏直接傳訊給室友，要對方別跟她說話。

經過長時間的磨合，當然也找到共同相處的平衡，不黏在一起，未讀未回也無所謂，甚至連忘記生日都不打緊，這就是陳姸霏與室友最舒服的相處方式。

片中的小愛喜歡好萊塢影星妮可基嫚，戲外的陳姸霏在工作之餘，喜歡看偶像的影片紓壓，米津玄師、BLACKPINK都是她的心頭好，但她最近著迷於韓團Stray Kids，最喜歡隊長方燦，除了被8位成員的團魂吸引之外，也被他們唱歌、跳舞的魅力所感染，陳姸霏透露自己也會買一些可愛的娃娃周邊，不過沒有蒐集小卡的興趣，笑說「卡坑」是個無底洞。

同樣表演工作者，陳姸霏認為，她與Stray Kids的生活應該都滿辛苦，不過演員與偶像本質上還是有些不同，不敢想像體驗他們的生活。陳姸霏被拱未來或許能在戲劇中演出女團C位，她急忙推辭：「我又不會唱歌跳舞，到底是可以幹嘛！」對自己的舞蹈表現沒自信。

陳姸霏不怕外表受限，不對任何角色拒於門外，但鬼片讓她嚇到不行。（記者陳奕全攝）陳姸霏不怕外表受限，不對任何角色拒於門外，但鬼片讓她嚇到不行。（記者陳奕全攝）

現年24歲的她有著一張甜美可愛的學生臉，但陳姸霏不擔心受到外型影響，認為就算都是演學生，也能詮釋出不同的人物個性，「每個新的作品都是新的挑戰，我將每次表演機會視作一種挑戰。」

不過原來陳姸霏也是有罩門，被問到是否願意挑戰鬼片時，她立刻露出恐懼的表情，急敲桌子3下喊「閉嘴」，其實過去陳姸霏有不少鬼片邀約，不是婉拒就是檔期喬不攏，陳姸霏解釋：「很可怕，那是很可怕的事情，我是平常生活上嚇到會哭的人，我心臟會跳超級快。」

《夜校女生》在2月27日上映。

相關新聞：台灣《夜校女生》迷倒韓國影帝 陳姸霏喜獲趙震雄祝福

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中