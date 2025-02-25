（專訪）陳姸霏焦慮怕不夠格！靠Stray Kids紓壓：我們一樣辛苦

陳姸霏主演電影《夜校女生》，戲裡戲外常陷入自我懷疑。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕陳姸霏2020年曾奪得金馬最佳新演員的殊榮，最近在電影《夜校女生》中飾演的夜校生小愛，因就讀夜校而感到自卑，戲外的陳姸霏儘管有金馬光環加持，出道5年也時常陷入自我懷疑，思考自己到底「夠不夠格」。

陳姸霏憑藉著電影《無聲》斬獲金馬、北影新人獎，甚至還在釜山獲得亞洲內容暨國際OTT大獎的年度新星獎，曾演出《孤味》、《人選之人-造浪者》等作品，接下來還有《乩身》、《百萬人推理》、《聰明鎮》等待播劇，堪稱新生代發展最好的女星之一。

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陳姸霏擔心自己不夠格，透露常焦慮失眠。（記者陳奕全攝）

時常宣傳、拍攝兩頭燒的她，受訪時不諱言常常感到很焦慮，且容易失眠，「我要講台語，想說我到底有沒有準備好？台詞背好了嗎？第幾場的情緒怎麼樣，這樣夠嗎？問題反覆咀嚼到爛。」她與《夜校女生》中的小愛一角很像，尋找著自我認同，更不諱言很容易「內耗」，一件事情想得太久就越想越偏，鑽牛角尖的結果，最後在乎的反而不是問題本身。

陳姸霏在《夜校女生》中化身小綠綠，戲裡戲外都追星。（興揚電影提供）

有時工作疲累，容易心情不爽，卻又不巧與室友意見不合，她會兩三天都不與同處屋簷下的室友交談，反而被嗆「妳真的很幼稚」。陳姸霏的室友是她從高中時期就一直相處的姐妹淘，她們個性差很多，當發生爭吵時，室友想立刻解釋清楚，而陳姸霏則需要時間：「我會說妳可否先讓我氣完，可否讓我安靜一下！」雙方甚至冷戰到，陳姸霏直接傳訊給室友，要對方別跟她說話。

經過長時間的磨合，當然也找到共同相處的平衡，不黏在一起，未讀未回也無所謂，甚至連忘記生日都不打緊，這就是陳姸霏與室友最舒服的相處方式。

片中的小愛喜歡好萊塢影星妮可基嫚，戲外的陳姸霏在工作之餘，喜歡看偶像的影片紓壓，米津玄師、BLACKPINK都是她的心頭好，但她最近著迷於韓團Stray Kids，最喜歡隊長方燦，除了被8位成員的團魂吸引之外，也被他們唱歌、跳舞的魅力所感染，陳姸霏透露自己也會買一些可愛的娃娃周邊，不過沒有蒐集小卡的興趣，笑說「卡坑」是個無底洞。

同樣表演工作者，陳姸霏認為，她與Stray Kids的生活應該都滿辛苦，不過演員與偶像本質上還是有些不同，不敢想像體驗他們的生活。陳姸霏被拱未來或許能在戲劇中演出女團C位，她急忙推辭：「我又不會唱歌跳舞，到底是可以幹嘛！」對自己的舞蹈表現沒自信。

陳姸霏不怕外表受限，不對任何角色拒於門外，但鬼片讓她嚇到不行。（記者陳奕全攝）

現年24歲的她有著一張甜美可愛的學生臉，但陳姸霏不擔心受到外型影響，認為就算都是演學生，也能詮釋出不同的人物個性，「每個新的作品都是新的挑戰，我將每次表演機會視作一種挑戰。」

不過原來陳姸霏也是有罩門，被問到是否願意挑戰鬼片時，她立刻露出恐懼的表情，急敲桌子3下喊「閉嘴」，其實過去陳姸霏有不少鬼片邀約，不是婉拒就是檔期喬不攏，陳姸霏解釋：「很可怕，那是很可怕的事情，我是平常生活上嚇到會哭的人，我心臟會跳超級快。」

《夜校女生》在2月27日上映。

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