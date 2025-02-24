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娛樂 日韓

鳥貴族富二代結婚！大倉忠義宣布老婆懷孕 超八首位人夫誕生

〔記者廖俐惠／綜合報導〕 星達拓團體「超八」SUPER EIGHT（原關8）成員大倉忠義今天（24日）宣布結婚，成為SUPER EIGHT當中首位人夫，並宣布「小小生命」的到來，女方已經懷孕身孕。

大倉忠義宣布結婚，同時公開小生命的到來，並透露老婆是圈外人，希望大家給予溫暖的守護。大倉忠義也對粉絲、相關人士喊話：「多虧有了粉絲、相關人員大家的支持，我們團體才能一起走過20年，希望未來能給予一如往常的應援，且為了成為後輩們的力量，我會加倍努力，請各位繼續給予溫暖的指導以及鞭策。」

大倉忠義（右）宣布結婚，是團體中首位人夫。（資料照，記者胡舜翔攝）大倉忠義（右）宣布結婚，是團體中首位人夫。（資料照，記者胡舜翔攝）

大倉忠義自2004年於關8出道，團體出道超過20年，因受到創辦人強尼喜多川風波的影響，而改名為SUPER EIGHT，除了已退團的澀谷昴已結婚生子之外，大倉忠義是SUPER EIGHT中首位人夫及人父。

他還有另個身分是日本居酒屋「鳥貴族」創辦人的長子，大倉忠義出生那一年恰巧是鳥貴族首間店開張，而他本人也不願靠父親努力，始終未在公開場合提及，如今已演藝事業成熟，才願意在節目上開玩笑。

不過翻開他的情史豐富，2015年曾傳出與芹那的戀情，接著最有名的一段戀情是與日本女演員吉高由里子，兩人現身機場被拍到，戀情傳了很多年，直到大倉忠義被日本報紙爆出與廣瀨愛麗絲假戲真做才終於停歇，不過最後仍未能修成正果。

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