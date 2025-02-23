《童話故事下集》醫生和AV女優竟同人！ 劉以豪「取精」踢鐵板狂NG

余品潔在《童話故事下集》分飾不孕症醫生及AV女優。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘戲后柯佳嬿、劉以豪在時創影業製作的影集《童話故事下集》為了生小孩問題，到醫院看不孕門診，橋段引起討論，因為看診醫生與AV女優是同一人所飾演，讓不少人會心一笑，該名演員為阮劇團的余品潔，她是傅孟柏、連俞涵的大學同學，兩人都在社群大讚：「她是我大學同學，超好笑。」、「我的大學同學好棒。」

柯佳嬿劇中不斷被婆婆柯淑勤催生，還來找怪力亂神方式助孕，讓她實在受不了，她去醫院做檢查，發現生育能力頗正常，輪到劉以豪看診時，被醫生要求到「西方取精」，小房間裡放了不少A片以供男性「取精」。

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劉以豪劇中先後選了《藍色夢露》、《放課後》觀看，結果A片女主角都是看診的女醫師，裡頭有咬玫瑰、穿學生制服吹直笛挑逗的驚悚畫面，讓他實在無法順利「取精」，最終靠著手機裡的謎片成功「取精」。劉以豪、柯佳嬿在聽報告時，得知劉以豪有無精症，醫生還冷虧：「有沒有覺得浪費很多保險套？」

余品潔在《童話故事下集》分飾不孕症醫生及AV女優。（翻攝自臉書）

談起醫院檢查的橋段，編導李念修大讚飾演醫生的余品潔非常專業，「我在看診戲有提一個需求，就是希望她在講診斷結果時，不要一次說完，要做一點停頓再講結論，比較吊人胃口，但又不希望是刻意停頓，所以問她覺得可以怎麼做才自然。結果她提了一個超好的設定，就是這個醫生有『胃食道逆流』！所以話講一講就會反胃停頓想打嗝，既自然又有戲劇效果。」

余品潔的專業讓李念修狂讚：「她不論演醫生還是女優都不會笑場，認真的神情，讓對戲的以豪在看診戲，創下本劇NG最多次數。」這段演出令觀眾印象深刻，直喊：「藍色夢露是恐怖片」、「她笑翻我了，本劇大亮點」、「現在才發現竟然是同一人！！胃食道逆流真的好笑。」

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