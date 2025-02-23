戴佩妮唱《流星花園》片尾曲「1動作」獻大S全場哭！「她」現身噴淚

戴佩妮「雙生火焰」演唱會首站昨於上海登場。（妮樂佛提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Penny」戴佩妮「雙生火焰」演唱會首站昨於上海登場，這場演唱會不僅是戴佩妮九年後再度舉辦的大型巡演，更是她與歌迷共同見證25年音樂旅程的重要時刻，好姐妹梁靜茹擔任嘉賓，戴佩妮寵溺稱彼此是「靈魂伴侶」的存在，兩人也淚灑舞台。

此次演唱會的舞台設計以「雙生火焰」為核心概念，打造了一個極具未來感的大型環狀LED，結合360度旋轉舞台與升降裝置，營造出靈動且充滿層次的視覺效果。

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開場戴佩妮從天而降，站在環狀LED的制高點上。（妮樂佛提供）

演唱會一開場，戴佩妮從天而降，站在環狀LED的制高點上，以霸氣十足的姿態演唱〈勢在必行〉揭開序幕，瞬間點燃了現場氣氛。

接著演出歌曲〈水中央〉後，戴佩妮拿起電吉他開始演唱〈Never〉，搭配第一套造型的俐落短髮，讓觀眾驚呼「帥呆了」，接連演出歌曲〈你要的愛〉、〈保護我〉、〈好感覺〉、〈右臉〉等經典歌曲，尤其當唱到大S生前代表作〈流星花園〉片尾曲〈你要的愛〉末尾，戴佩妮輕輕雙手合十，全場觀眾紛紛默默拭淚。

戴佩妮拿起電吉他演唱，搭配俐落短髮，讓觀眾驚呼「帥呆了」。（妮樂佛提供）

戴佩妮表示彩排時覺得這是演出應該不會太感性，卻沒成想在演唱到〈鋼琴鍵〉時，突然情緒湧上，一度落淚不能自己，雖然也很氣剛剛「破防」有些微影響到演出，也坦言表達這就是本色出演，台下觀眾也回應喊起「妮好可愛」。

此次「雙生火焰」演唱會首站，戴佩妮特別邀請好友梁靜茹擔任嘉賓，兩位好閨蜜首度正式以「菇呢」（茹與妮的錯別字）為名同台演唱，為了避免互相影響情緒，兩人還事先約定不要太靠近彼此，因為只對視就會淚眼汪汪。

戴佩妮（左）特別邀請好友梁靜茹擔任嘉賓。（妮樂佛提供）

兩人攜手演唱了〈沉默〉與〈愛久見人心〉，深情演繹感動了全場觀眾，不僅是因為默契合唱，也因歌詞間彷彿訴說出兩人多年的姐妹情，當唱到歌曲中「忘了先把彼此抱緊」的段落時，兩人飛撲彼此相擁而泣，讓全場觀眾都能感受到她們之間情感的共鳴。

戴佩妮（左）、梁靜茹兩人攜手演唱〈沉默〉與〈愛久見人心〉。（妮樂佛提供）

「雙生火焰」上海站之後，台北站將於3月22日在台北小巨蛋接棒登場。戴佩妮表示，台北與上海這兩座城市不僅是她生活與創作的重要據點，更承載著她音樂旅途中的許多故事。她希望透過這場演唱會，與歌迷展開一場穿越時空的靈魂對話，傳遞音樂的真摯力量。

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