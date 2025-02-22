賴雅妍陷愛情抉擇！ 遭2帥男追求 語出驚人嘆「覺得遺憾」

張軒睿（右）在《祕書俱樂部》勇敢示愛，讓賴雅妍（左）內心更是掙扎。（TVBS提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍在TVBS職場劇《祕書俱樂部》面臨愛情的抉擇，她笑說：「我到現在一直覺得很遺憾。」認為為何角色Cindy不跟「他」在一起，這句話為劇情埋下伏筆，令人更加好奇角色究竟會選擇與誰共度未來。

王傳一在《祕書俱樂部》追求賴雅妍。（TVBS提供）

賴雅妍劇中在成熟穩重的王傳一與年輕又充滿驚喜的張軒睿積極追求下，原以為已釐清內心感受，卻意外得知卻意外得知王傳一可能左右她的升遷，讓她對這段關係產生動搖，此時，張軒睿依舊不放棄，勇敢示愛，讓賴雅妍內心更是掙扎。

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賴雅妍在《祕書俱樂部》面臨愛情抉擇。（TVBS提供）

談及這場關鍵戲，賴雅妍分享：「Cindy這個角色其實很清楚自己要的是什麼，面對兩種類型完全不同的男性，談戀愛她會選孟恆（張軒睿 飾），若要結婚，張世平（王傳一 飾）的CP值顯然更高，但Cindy是個在職場上全力衝刺的人，要她乖乖在家相夫教子，根本不可能。」

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