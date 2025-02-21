最美YT主持人曬健身片！爆汗脫衣畫面網瘋看：實在太香

郭芳岑有著「最美YT主持人」的稱號。（翻攝自IG、YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕正妹網紅「Una」郭芳岑曾是百萬YouTube頻道「窮奢極欲」的主持人，憑藉甜美長相及暴力身材走紅，近期在個人YouTube頻道上傳健身影片，過程中因為爆汗脫衣的畫面引起網友暴動。

郭芳岑秀出自己健身的影片。（翻攝自YT）

郭芳岑近日在頻道上傳最新影片，表示自己要挑戰12堂健身課，坦言過往都是透過少吃來維持身材，但很難擁有滿意的身體線條。過程中包括重訓、拳擊、運動按摩等課程，其中Una在練習拳擊時，練到一半太熱，突然將原本穿著的針織毛衣脫下，只剩下一件小可愛，傲人上圍呼之欲出。

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郭芳岑擁有火辣身材。（翻攝自YT）

Una最後開心公布成果，表示體態確實有所改善，透露因為工作需要長時間待在電腦前，再加上姿勢不良，長期下來導致身體疼痛，經過運動腰酸背痛也好很多，對於這次挑戰相當滿意。影片曝光後，Una香汗淋漓的畫面引起不少網友暈喊，「流量密碼太猛啦」、「攝影師角度抓得好」、「太香實在太香」。

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