周星馳《美人魚》男星遭逮！涉猥褻兒童「性騷未成年」

鄭冀峰（左）曾出演周星馳執導的電影《美人魚》。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曾參演周星馳《美人魚》飾演「鄭總」一角的中國導演鄭冀峰，日前在為演員試鏡之際，涉嫌對女性未成年人施行猥褻，當地警方獲報後立刻前往現場將人逮捕歸案，目前案件正在進一步調查中。

鄭冀峰在中國海南省海口市為演員試鏡期間，以指導舞蹈動作為由對參加排練的女性未成年人進行猥褻，當地警方接獲報案後於1月17日將他逮捕。針對鄭冀峰涉嫌猥褻兒童罪案件，警方表示，目前案件正在進一步偵辦中，而鄭冀峰目前已遭到刑事拘留。

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事實上，58歲鄭冀峰集編劇、導演、演員、電影出品人、商人等多重身份於一身。2016年2月，鄭冀峰在周星馳執導的電影《美人魚》中飾演超級有錢、愛玩飛行器的任性土豪「鄭總」，更是時任香港HFIO資本管理公司董事長、金像影業董事長，同時也參與多部電影的投資製作。

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