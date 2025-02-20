曹雅雯遭死亡威脅鬧上警局！瘋狂女粉殺到台灣埋伏堵人 經紀人回應了
曹雅雯遭狂粉騷擾多時。（翻攝臉書）
〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后曹雅雯歷經此生最可怕的情人節，她在14日上午於板橋高鐵站被埋伏已久的恐怖粉絲堵到，最終報警處理，兩人都上了警局，至今仍非常擔心自己的人身安全。
曹雅雯今天深夜在社群轉發被狂粉拉扯行李的影片，她的經紀人小君今天上午回應：「雅雯身心都受到影響，當時因為急著回南部帶父親看醫生，一度還用拜託的求她，但對方顯然更加激進，雅雯才趕快報警。」
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曹雅雯最後跟對方都上了警局，經紀人也到場，小君表示：「雅雯現在狀態一直在恐懼和不安中，目前一樣交由法律繼續處理，也希望能加速偵辦。」時常難過到以淚洗面，心情非常無奈。
曹雅雯被新加坡粉絲騷擾1年多，她不堪壓力封鎖對方，由於該名粉絲事後傳了許多恐嚇訊息，甚至威脅家人安危，她與經紀人早已經委請律師提告。
據了解，該名狂粉目前仍在台灣，讓曹雅雯非常害怕。近來曹雅雯都忙著籌備4月在衛武營國家藝術文化中心的個人演唱會，經紀人非常擔心她的人身安全，「我也儘量陪在她身邊、避免她一個人，她也會努力調適好她的身心，好為演唱會呈現最好的狀態！」
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