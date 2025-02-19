傅崐萁PO「在家健身照」 作家朱宥勳9字譏諷

民進黨立委林俊憲眼尖發現傅崐萁戴的口罩根本沒拉開，質疑是擺拍。（翻攝自傅崐萁臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁17日臨時缺席藍營記者會，對外宣稱罹患重感冒，昨（18）日亦缺席朝野協商，立法院長韓國瑜卻稱他「出國」，還有消息傳他又偷偷跑到香港，不過晚間傅崐萁在其臉書PO出健身照，表示自己在家休養調整，民進黨立委林俊憲忍不住吐槽：「到底該相信誰？況且這2個人講話可信度根本一樣低，更難選了。」

知名作家朱宥勳隨即在臉書連結林俊憲臉書發文，並趁機揶揄調侃傅崐萁：「我看不太懂這在幹嘛⋯⋯」十足酸味，引來近千位網友粉絲按讚並虧酸「我還以為是受刑人在運動」、「這動作到底在幹嘛，而且還穿西裝褲還有室內拖」，更有人建議傅崐萁：「他需要一個健身教練。」

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傅崐萁昨晚突在臉書PO出戴口罩做重訓照片，自稱「連續幾天的濕冷天氣讓人倍感疲憊，崐萁也因重感冒而全身無力，在家休養調整。今天終於感覺好多了！早上跑了一些行程，下午趕緊來點低強度運動，讓自己重拾戰力，準備回到立法院繼續為人民打拚！」不過他發文沒回應或證實去香港消息，內容也沒提到出國，反而聲稱自己「在家休養調整」，究竟是韓國瑜搞錯？還是傅崐萁在說謊？引發討論。

而林俊憲則在臉書發文吐槽：「下午質疑傅總召為何昨天重感冒、今天就出國缺席朝野協商？晚上他就發了這張照片，而且，他聲稱是『在家休養調整』。那為什麼下午韓院長要說你出國了呢？到底該相信誰？況且這兩個人講話可信度根本一樣低，更難選了。」

此外，林俊憲也眼尖發現，傅崐萁戴的口罩並沒有完全拉開使之與面部完全貼合，質疑在擺拍，「還是提醒一下傅總召，想表達感冒方法有很多，但重訓時戴口罩並不是其中一種，高強度運動時，維持呼吸順暢比較要緊。最後，要戴口罩擺拍前，先把口罩拉開啦！」

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