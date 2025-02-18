中國網紅炫耀躺著賺 不做任何事一天豪賺台幣135萬元

中國網紅顧茜茜。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國網紅顧茜茜在抖音擁有近500萬粉絲，日前她在直播中炫耀自己一整天躺在床上，什麼事也沒做，就能賺到30萬人民幣（約新台幣135萬元），引發熱烈討論。原本顧茜茜表示這筆錢是傭金，遭炎上後連忙改口說自己賺辛苦錢。

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顧茜茜因粉絲人數眾多，光是拍業配每部價格都落在4～6萬人民幣左右（約新台幣18～27萬元），且顧茜茜不光是拍業配，她還要抽成，難怪她會囂張在直播中透露自己躺著賺錢，還得意「今天我在床上躺了一天什麼也沒幹」。

顧茜茜自豪自己躺著不做事就能賺進大把鈔票。（翻攝自微博）

顧茜茜商品成交後還可以抽傭金，以她揭露的金額，商品成交116萬人民幣（約新台幣524萬元），可抽傭金約30.32萬人民幣（約新台幣137萬元）。顧茜茜還在直播中展示兩個不同平台進7日成交金額，分別為1039萬人民幣（約新台幣4689萬元）以及894萬人民幣（約新台幣4035萬元）。顧茜茜更得意洋洋說「你越見不得我過得好，你對我的罵聲越大，我賺得越多，不是月入幾十萬，是日入，一天，聽懂？」

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