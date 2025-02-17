來台5年！馬來西亞玉女情人節爆喜訊 近況曝光了

〔記者張釔泠／台北報導〕2025讚聲演唱會正式宣告回歸，首場歌手就是大馬創作才女陳佩賢，門票周三即將開賣，歌迷紛紛準備要搶票。陳佩賢也坦言：「這是第一次站上Legacy開個人專場演唱會，雖然對開賣有信心，但還是會緊張，最近還不小心失眠。」

陳佩賢。（寬宏提供）

陳佩賢出道短短時間就有不少熱門歌曲，其中幫電視劇《阿叔》演唱的片尾曲〈鹹酸甜〉MV已經逼近500萬次觀看，個人首張專輯主打歌〈21〉更在不到一年間突破700萬次觀看，成績亮眼。

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2025年陳佩賢也沒停下腳步，在情人節當天送給歌迷一份禮物，就是將首次登上華山Legacy開個人專場，目前距離演唱會約兩個月，但早在過年前她就開始進行練習，不僅安排每天練唱，也增加跑步等運動提升心肺活量，對自己的要求非常嚴格，只希望能呈現給歌迷最好的狀態。

陳佩賢。（寬宏提供）

關於《This Is Love》演唱會，陳佩賢表示：「想跟粉絲們一起戀愛，一起感受愛。」這場演唱會也是訴說著五年前漂洋過海來台灣追夢，如今終於達成夢想路上一座里程碑的故事。演唱會將在4月13日登場，開賣時間為本周三（19日）下午3點，購票請洽寬宏售票（Kham.com.tw）、萊爾富及OK便利超商。

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