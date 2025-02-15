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娛樂 最新消息

大S一生落幕...蔡康永忍痛再發聲 籲親友「活著做1任務」

蔡康永（圖）日前出席新書分享會，想起大S當眾潰堤。（記者胡舜翔攝）蔡康永（圖）日前出席新書分享會，想起大S當眾潰堤。（記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本家族旅遊，期間不敵流感併發肺炎不幸於2日辭世，48年的璀璨人生落幕，家屬及親友悲痛欲絕，遵從遺囑安排樹葬並且不辦告別式，僅於頭七當天齊聚她生前信義區住家哀悼。如今，好友蔡康永也再度於今（15日）發聲，強調活下來的人有一個任務。

大S追思會圓滿結束，蔡康永稍早再度曝光心緒，「活下來的人，有一個任務是想念，要為了這個任務好好活著，不然已去的身影就會變淡，因為少一個人記得。你願意，人生就會值得~康永 。」

事實上，蔡康永與大S也是彼此生命中重要的存在，源於2011年時小S懷孕時，大Ｓ曾替妹妹代班主持《康熙來了》而結緣，在大S驟逝噩耗曝光後，蔡康永當時寫下這麼一段話：「我要想像你，仍然安好的生活著......是，我要保持這樣想像，直到沒有辦法再這樣想的時候。」幾日後出席書展，蔡康永讀到書中關於生離死別的場景時，更忍不住潰堤爆哭想起摯友大S。

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