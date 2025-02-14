娛樂圈潛規則？薛仕凌為新聞「跟網紅滾床」 被警告：不要假公濟私

薛仕凌在《死了一個娛樂女記者之後》接獲新任務，假扮富商跑新聞。（鏡文學提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕《死了一個娛樂女記者之後》自上週在Netflix首播兩集後，迅速攀升至台灣排行榜冠軍，戲裡，薛仕凌飾演狗仔記者，為了跑新聞，竟然假扮菲律賓裔富商與網紅滾床，在出任務之前，林予晞警告薛仕凌不要「假公濟私」。

網友們對該劇讚譽有加，紛紛表示劇情真實反映娛樂圈現況，直呼「貴圈真亂」。劇中揭示了媒體與演藝圈之間錯綜複雜的利益關係，也讓網友直呼要反思平日所看到的新聞真實性。此外，劇中對權力、金錢與名利交織的描寫，也讓觀眾深感震撼。

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林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演女記者，為同事命案找真相。（鏡文學提供）



主演林予晞在劇中飾演的劉知君一角，展現出專業且堅毅的形象，深受觀眾喜愛。她在個人社群平台上分享了對該劇取得佳績的感想，表示：「今天《死了一個娛樂女記者之後》交出不錯的成績單，予晞戒慎恐懼，不敢大張旗鼓、放肆叫好，但願與關心本作的你們，分享這雀躍的心。」粉絲們也紛紛留言稱讚她在劇中的表現，每週等待新集播映。

該劇的成功也引發了對演藝圈與媒體生態的深入討論。有評論指出，劇情真實呈現娛樂記者在追求真相過程中所面臨的倫理抉擇與現實困境，探討新聞媒體的生態，以及記者如何在商業壓力、道德困境與真相追尋之間取得平衡。此外，劇中對娛樂圈權力結構的揭示，也讓觀眾對明星、經紀公司、媒體之間錯綜複雜的利益糾葛有了更深的認識。

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