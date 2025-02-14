晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳姍儒代班小S被罵翻！沉默一週首發文 曝身體出狀況

吳姍儒沉寂一週首發文更新近況。（翻攝自臉書）吳姍儒沉寂一週首發文更新近況。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣因無法從姊姊「大S」徐熙媛離世的傷痛中走出，向節目《小姐不熙娣》告假半年，製作單位找來「Sandy」吳姍儒代班，沒想到卻遭網友爆料她對素人或來賓不友善的消息，引起討論。在社群沉寂一週後，吳姍儒今（14）在IG發文更新近況了。

吳姍儒在IG分享日前出席活動的插曲。（翻攝自IG，經馬賽克處理）吳姍儒在IG分享日前出席活動的插曲。（翻攝自IG，經馬賽克處理）

吳姍儒在IG發文分享日前出席活動的插曲，表示這是她首次在沒有使用麥克風的情況下出席活動，上台前聽見主持人用「丹田」開場，讓她不禁直呼「實在可愛的不得了，偏偏我重感冒燒聲好久了，我也用了我的丹田向遠方的朋友吶喊～」，吳姍儒也透露，在工作結束回到家後，喉嚨的疼痛加劇，無奈感嘆「果然看到大家還是太嗨了，拜託快復原吧」。

事實上，吳姍儒確定接下代班主持一職後，就有一名網友在社群上爆料吳姍儒私下對素人和來賓不友善，不看好她能勝任該節目代班主持，對此，她先前也回應表示，「這節目終將是S姐的，大家不要想太多，這只是像一個特別企劃」，更幽默自嘲說收視一定會掉，但只是代班一段時間而已。

在 Instagram 查看這則貼文

吳姍儒 Sandy（@sandywis）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中