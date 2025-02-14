吳姍儒代班小S被罵翻！沉默一週首發文 曝身體出狀況

吳姍儒沉寂一週首發文更新近況。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣因無法從姊姊「大S」徐熙媛離世的傷痛中走出，向節目《小姐不熙娣》告假半年，製作單位找來「Sandy」吳姍儒代班，沒想到卻遭網友爆料她對素人或來賓不友善的消息，引起討論。在社群沉寂一週後，吳姍儒今（14）在IG發文更新近況了。

吳姍儒在IG分享日前出席活動的插曲。（翻攝自IG，經馬賽克處理）

吳姍儒在IG發文分享日前出席活動的插曲，表示這是她首次在沒有使用麥克風的情況下出席活動，上台前聽見主持人用「丹田」開場，讓她不禁直呼「實在可愛的不得了，偏偏我重感冒燒聲好久了，我也用了我的丹田向遠方的朋友吶喊～」，吳姍儒也透露，在工作結束回到家後，喉嚨的疼痛加劇，無奈感嘆「果然看到大家還是太嗨了，拜託快復原吧」。

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事實上，吳姍儒確定接下代班主持一職後，就有一名網友在社群上爆料吳姍儒私下對素人和來賓不友善，不看好她能勝任該節目代班主持，對此，她先前也回應表示，「這節目終將是S姐的，大家不要想太多，這只是像一個特別企劃」，更幽默自嘲說收視一定會掉，但只是代班一段時間而已。

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