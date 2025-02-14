柔伊莎達娜隔20年重拾舞技！席琳娜《璀璨女人夢》首演母親

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《璀璨女人夢》（Emilia Pérez）獲第97屆奧斯卡金像獎最佳影片等13項提名，今天（14日）公開正式預告，柔伊莎達娜與席琳娜戈梅茲在電影中展現精湛演技，載歌載舞、魅力四射的表演備受外媒影評肯定。

席琳娜戈梅茲在《璀璨女人夢》中展現精湛演技，載歌載舞、魅力四射的表演備受外媒影評肯定。（CATCHPLAY提供）

兩人於日前訪問中透露，在片中各自都有不同的挑戰，柔伊莎達娜相隔20年後重拾舞技，必須要在短時間內熟悉所有舞步與肢體律動，表演過程還得同時平衡歌唱、舞蹈與角色演繹，是她演員生涯的最大挑戰。而席琳娜戈梅茲則為電影首次詮釋母親一角，事前做了許多的角色揣摩，並且投入大量時間在舞蹈環節的練習，兩人興奮表示：「期待觀眾能在《璀璨女人夢》中，看見不同樣貌的我們，以及勇敢堅毅的女人！」

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《璀璨女人夢》導演賈克歐迪亞則稱讚席琳娜戈梅茲在電影中，展現動人心弦的精湛演技。（CATCHPLAY提供）

柔伊莎達娜在電影《璀璨女人夢》中飾演協助毒梟圓夢的律師，表演獲得各界肯定，橫掃所有影展的最佳女配角，亦獲名導詹姆斯卡麥隆激賞，他大讚：「柔伊莎達娜在這部電影中的表現相當出色，這是屬於她的獎季，她值得應有的肯定與榮耀。」

柔伊莎達娜相隔20年後在《璀璨女人夢》重拾舞技，大秀舞步。（CATCHPLAY提供）

詹姆斯卡麥隆日前接受Podcast節目《Ringer Movies》專訪，提到近期最喜歡的電影，詹姆斯卡麥隆首選《璀璨女人夢》並稱讚「這是我從來沒看過的電影類型」，他分享：「《璀璨女人夢》讓我大開眼界、震撼無比，我已經看三遍了，這與以往看過的任何一部電影都不一樣，這部電影很大膽、很勇敢，很有遠見，執行得也很漂亮，是一部非常美的電影，整部電影還有很多東西讓我著迷。」

席琳娜戈梅茲在《璀璨女人夢》中光芒四射，演技備受外媒肯定，盛讚「精湛演技、驚豔全場」。（CATCHPLAY提供）

《璀璨女人夢》導演賈克歐迪亞則稱讚席琳娜戈梅茲在電影中展現動人心弦的精湛演技，他形容：「席琳娜的表演深深觸動了我，每一個拍攝她的瞬間都讓我無比享受。」席琳娜戈梅茲在《璀璨女人夢》中光芒四射，演技備受外媒肯定，盛讚「精湛演技、驚豔全場」，她也感性分享：「作為一名演員，能與賈克歐迪亞這樣卓越的導演合作，我感到無比幸運。而作為一個人，我有幸能與這些非凡的女性合作，這份經歷讓我深感榮幸。」

名導詹姆斯卡麥隆激賞，他大讚柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》中的表現相當出色。（CATCHPLAY提供）

電影《璀璨女人夢》描述一名懷才不遇的律師麗塔（柔伊莎達娜飾），接下了心狠手辣殺人不眨眼的販毒集團首腦「馬尼塔斯」（卡拉索菲亞賈斯康飾）委託，馬尼塔斯希望麗塔能協助他完成已計畫多年的秘密：成為一名真正的女性，不論是心靈或「身體」。於是，馬尼塔斯變成了艾蜜莉亞開始全新人生，展開與律師麗塔、前妻潔西（席琳娜戈梅茲飾）和密友四人之間的命運糾葛。電影《璀璨女人夢》將於3月7日上映。

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