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藝人江泳錡擔任澎湖防詐大使！呼籲小心天上掉下來的「禮物」

藝人江泳錡乞龜如痴，搖身一變成為澎湖縣警察局防詐大使。（記者劉禹慶攝）藝人江泳錡乞龜如痴，搖身一變成為澎湖縣警察局防詐大使。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵西乞龜，不僅是傳統文化，也培養一批死忠粉絲，每年都熱情支持，其中藝人江泳錡算是翹楚，穿梭各廟宇擲筊乞求，在澎湖享有不小知名度，澎湖縣政府警察局特與其合作，今（14）日特邀其擔任防詐代言人，並現身說法自己遇到詐騙的處理方式，呼籲民眾小心天上掉下來的「禮物」。

雖然澎湖是離島，但詐騙集團仍無孔不入，根據澎湖縣政府警察局統計，去年澎湖詐騙案件516件，平均每月43件，金額接近2億元，其中損失最慘重就是「假投資」，今年1月份受理詐騙案件數計37件，雖已大幅下降，但財損金額仍達到新臺幣3667萬餘元，37件詐騙案件中有13件是假投資詐騙，騙走了2571萬餘元。

澎湖縣政府警察局向詐騙集團宣戰，誓言保護人民財產不受詐騙。（記者劉禹慶攝）澎湖縣政府警察局向詐騙集團宣戰，誓言保護人民財產不受詐騙。（記者劉禹慶攝）

局長林温柔表示，政府於2024年12月1日推行新版165打詐儀錶板，澎湖在打詐成效方面，統計114年1月間裡，攔阻匯款2件，攔阻金額新台幣49萬餘元，破獲詐騙案20件，警察局會持續追查詐騙案件，並定期召開「防詐專案小組」會議，編組「防詐宣講團」進行實體宣導，同時「識詐圖卡」融入165打詐儀錶板元素，目的就是要深植防詐意識於全民，確保民眾不輕易遭受詐騙。

新任防詐大使江泳錡表示，自己曾接過中獎通知詐騙，下載了警政APP，從此進入打詐儀錶板查詢詐騙關鍵字及詐騙手法，不僅學會了辨別詐騙，還成了家族裡的防詐達人。提醒民眾：中獎通知千萬別輕信，畢竟，天上掉下來的不是餡餅，而是陷阱！

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