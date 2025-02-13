小哥哥艾理槓孫生遭酸「半斤八兩」 怒嗆網友：亂講話

小哥哥艾理（左）認為孫生有性騷擾傳聞不意外。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕反骨男孩成員孫生近日疑似涉及性騷，遭網紅小哥哥艾理吐槽「不意外」，沒想到卻引來酸名，跑到社群對小哥哥艾理嗆聲，表示兩人半斤八兩，小哥哥艾理不服，反擊網友：「抱歉 我跟垃圾不同世界」。

小哥哥艾理今po文嗆網友。（翻攝自IG）

小哥哥艾理今（13）日發文表示：「脆上就是一堆搞不清楚事實真相的人在那裡亂講話 好像就有流量」他更砲轟「DK發表了一篇關於孫生的貼文 站在一個跟他同樣都是網紅（的立場） 我身邊很多女性朋友也同樣遭遇過他類似的事件 為什麼不能發表意見」﹖小哥哥艾裡痛斥，「有些瞎男在那裏扯政治 不然就是什麼性騷擾 在這裡小弟我統一回覆 本人沒有涉及任何關於性騷擾的司法案件」。

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由於先前台灣達人秀某位小編以及Dcard針對小哥哥艾理行為提出討論，但小哥哥艾理本人認為「我早就說明過了 為什麼不能查明事實真相再來批判？」更理直氣壯「如果（我，小哥哥艾理）真的有犯關於性騷擾的罪 我也根本沒立場講別人」。

小哥哥艾理發文嗆網友。（翻攝自Threads）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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