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娛樂 最新消息

趙少康怒轟周玉蔻「法院認證造謠仔」 承諾賠償金全數捐出

趙少康（左）、周玉蔻。（TVBS提供、資料照）趙少康（左）、周玉蔻。（TVBS提供、資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕名嘴周玉蔻在3年多前在節目、社群上公開批評時任中廣董事長趙少康拋妻棄子、不認骨血、家暴，趙少康控告她和民視侵害名譽權，最新判決出爐，判周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元、周玉蔻另須獨自賠償20萬元，刪除臉書貼文，並不得再發表或散布該言論，民視低調回應本報：「尊重司法判決」，趙少康則發文批應該判更重：「周玉蔻是法院認證的造謠仔」。

趙少康發文表示尊重司法判決，感謝司法的公正性，會將220萬元全數捐出做公益。他提到，在美國損害名譽是判得很重的，起碼是百倍以上，在台灣，這金額雖然算是高，但是再多都不能彌補他受到的傷害，「打官司曠日費時，如今雖然勝訴，卻已經耗費極大的時間與精神損失。」

趙少康也說，周玉蔻已經是損害名譽的累犯，希望這次可以給她一個教訓，重新審視自己的言論標準和職業操守，也希望社會在接收信息時要保持批判性思考，不盲目相信未經證實的言論。

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