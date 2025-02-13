晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Energy出國「來這裡」全場擠爆！Toro初嚐試榴槤好吃驚

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy暌違22年復出後，演唱會走過台北、高雄、新加坡、上海，這次他們將這股能量炫風帶往馬來西亞，《一觸即發》巡迴演唱會4月5日將於馬來西亞吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil展開，日前他們前往吉隆坡的柏威年廣場舉行唯一簽票會，引來6000名粉絲擠爆購物中心，盛況空前的人潮讓主辦單位直呼「從沒看過這麼多人的簽唱會」突破紀錄。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

Energy再次回歸後，更加珍惜與歌迷相見的機會，在台北、新加坡、馬來西亞都舉行了簽票會，場場引來數千名歌迷共襄盛舉，台新加坡、馬來西亞場更是雙雙突破簽票會場地的人數紀錄，Energy所到之處皆帶來現象級轟動。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

日前在吉隆坡柏威年廣場舉行簽票會，Energy除了與6000名粉絲近距離互動簽票，也帶來〈某年某月某一天〉、〈分合〉掀起滿滿回憶殺並全場大合唱。而簽唱會適逢元宵節前夕，Energy也與粉絲們提前共度元宵，更邀請醒獅團在現場助陣熱鬧，並一起大跳〈星期五晚上〉與醒獅帶來氣勢滿滿的16蹲，讓簽票會的年味滿溢。

Energy合體前進馬來西亞（相信音樂提供）Energy合體前進馬來西亞（相信音樂提供）

馬來西亞華人在元宵節這天，有個浪漫又特別的傳統習俗「元宵拋柑，覓得良緣」，透過拋柑橘，讓單身的男女找到命中註定的另一半。Energy這次特別融入當地風俗準備柑橘娃娃，要與粉絲們牽起一輩子的緣分，每人更是準備了六顆玩偶，阿弟說：「這六顆象徵著Energy五個人與粉絲，感謝你們20多年的陪伴，有了你們讓Energy變得更完整！」五人念著吉祥話並將娃娃送給台下粉絲，更與粉絲互動玩遊戲撈紅包，寵粉滿滿。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

簽票會前，Energy一行人也實地走訪馬來西亞美食街，五人更一起挑戰吃「貓山王榴槤」，坤達、書偉兩人吃得津津有味，牛奶、Toro、阿弟也鼓起勇氣挑戰，牛奶說：「第一口有點嚇到，但吃了第二口感覺口感不錯，像很濃的奶油。」更接連吃了兩三口，克服了對榴槤的恐懼；而初次嘗試榴槤的Toro，吃了一口後雖然被氣味震懾住，但他也挑戰自我多吃了好幾口，沒想到隔天他大笑說：「起床後滿嘴都還是榴槤味，這次的榴槤初體驗讓我此生難忘！」《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站票券已在my.bookmyshow.com正式公開發售。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中