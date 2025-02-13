Energy出國「來這裡」全場擠爆！Toro初嚐試榴槤好吃驚

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy暌違22年復出後，演唱會走過台北、高雄、新加坡、上海，這次他們將這股能量炫風帶往馬來西亞，《一觸即發》巡迴演唱會4月5日將於馬來西亞吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil展開，日前他們前往吉隆坡的柏威年廣場舉行唯一簽票會，引來6000名粉絲擠爆購物中心，盛況空前的人潮讓主辦單位直呼「從沒看過這麼多人的簽唱會」突破紀錄。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

Energy再次回歸後，更加珍惜與歌迷相見的機會，在台北、新加坡、馬來西亞都舉行了簽票會，場場引來數千名歌迷共襄盛舉，台新加坡、馬來西亞場更是雙雙突破簽票會場地的人數紀錄，Energy所到之處皆帶來現象級轟動。

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Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

日前在吉隆坡柏威年廣場舉行簽票會，Energy除了與6000名粉絲近距離互動簽票，也帶來〈某年某月某一天〉、〈分合〉掀起滿滿回憶殺並全場大合唱。而簽唱會適逢元宵節前夕，Energy也與粉絲們提前共度元宵，更邀請醒獅團在現場助陣熱鬧，並一起大跳〈星期五晚上〉與醒獅帶來氣勢滿滿的16蹲，讓簽票會的年味滿溢。

Energy合體前進馬來西亞（相信音樂提供）

馬來西亞華人在元宵節這天，有個浪漫又特別的傳統習俗「元宵拋柑，覓得良緣」，透過拋柑橘，讓單身的男女找到命中註定的另一半。Energy這次特別融入當地風俗準備柑橘娃娃，要與粉絲們牽起一輩子的緣分，每人更是準備了六顆玩偶，阿弟說：「這六顆象徵著Energy五個人與粉絲，感謝你們20多年的陪伴，有了你們讓Energy變得更完整！」五人念著吉祥話並將娃娃送給台下粉絲，更與粉絲互動玩遊戲撈紅包，寵粉滿滿。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

簽票會前，Energy一行人也實地走訪馬來西亞美食街，五人更一起挑戰吃「貓山王榴槤」，坤達、書偉兩人吃得津津有味，牛奶、Toro、阿弟也鼓起勇氣挑戰，牛奶說：「第一口有點嚇到，但吃了第二口感覺口感不錯，像很濃的奶油。」更接連吃了兩三口，克服了對榴槤的恐懼；而初次嘗試榴槤的Toro，吃了一口後雖然被氣味震懾住，但他也挑戰自我多吃了好幾口，沒想到隔天他大笑說：「起床後滿嘴都還是榴槤味，這次的榴槤初體驗讓我此生難忘！」《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站票券已在my.bookmyshow.com正式公開發售。

Energy《一觸即發》馬來西亞簽票會（相信音樂提供）

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