太感動啦！真人版《馴龍高手》最新預告致敬原版重返博克島

真人版《馴龍高手》曝光最新預告，感人致敬原版動畫。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕夢工廠全新真人版《馴龍高手》今（12日）晚曝光最新預告，原先打造動畫三部曲、曾三度入圍奧斯卡獎及拿下金球獎的導演迪恩戴布洛伊帶領觀眾重訪這個深受影迷喜愛的世界，直說「所有曾經喜愛《馴龍高手》系列的觀眾，都能對這部真人版電影滿懷期待。這不僅是一場致敬原作的電影，也是一場更加宏偉壯觀的冒險。」

梅森塔姆斯（左）在《馴龍高手》飾演小嗝嗝，妮可帕克飾演亞絲翠。（UIP提供）

導演迪恩戴布洛伊認為，這不僅是一個執導真人版電影的絕佳機會，更讓他得以回到那個我深深想念的世界與角色之中，「我熱愛這個故事，它在驚人的視覺奇觀背後，蘊藏著發人深省的情感與訊息。其中，『一個普通小男孩與一隻強大生物之間的友誼』，這樣的故事觸動了每個人的心弦，我們都曾幻想過擁有這樣的夢想夥伴，而這段旅程的核心更是關於自我探索與成長。在一個社會期望你與他人相同的世界裡，勇敢追隨內心的信念、學會忠於自我是非常重要的價值，我希望透過這部電影，將這個理念傳遞給更多觀眾。」

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談及選角，導演迪恩戴布洛伊充滿信心地表示：「梅森塔姆斯飾演小嗝嗝，妮可帕克飾演亞絲翠，他們都對這個故事充滿熱情，並且很快就能捕捉到角色的核心特質。傑瑞德巴特勒飾演大塊頭史圖依克，作為這個角色的共同創造者，他的表現讓人彷彿看見動畫中的史圖依克真實呈現在眼前，這是一種極大的享受。」他也感性表示：「我每天都感恩能參與這個計畫，誠摯地邀請大家，一起重返博克島！」

真人版《馴龍高手》即將上映。（UIP提供）

電影敘述在荒蕪粗獷的博克島上，維京人與龍族是世代相傳的宿敵，但是小嗝嗝卻與眾不同。作為族長大塊頭史圖依克充滿創意卻不被重視的兒子，小嗝嗝打破數百年來的傳統，和一隻令人畏懼的夜煞「沒牙」成為好朋友，他們出乎意料的深厚友情不但揭露了龍族的真正本性，同時也動搖了整個維京社會的根基。

在勇猛善戰又野心勃勃的亞絲翠以及維京人村莊個性古怪的鐵匠戈伯的陪伴下，小嗝嗝必須面對一個因為恐懼與誤解而分歧的世界。當一個古老的威脅出現，讓維京人和龍族都身陷危險時，小嗝嗝和沒牙的友情就成為創造一個全新未來的關鍵。他們必須攜手合作，走出一條通往和平的艱辛道路，突破各自世界的界限，並且重新發掘英雄與領袖的真正意義。

真人版《馴龍高手》6月13日在台上映，IMAX特製拍攝同步登場，最新預告：

幕後花絮：

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