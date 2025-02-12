《愛江山更愛美人》女歌手有車有房全要感謝這位「貴人」

李麗芬有多首代表歌曲，她將加入「民歌五十」演唱會行列。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕64歲的女歌手李麗芬唱紅過《愛江山更愛美人》，7年前因被台北市長無黨籍候選人吳蕚洋在辯論會上演唱而讓這首歌再次走紅，「民歌五十」演唱會即將在2月14日登場，李麗芬也會和民歌手們一起加入演唱行列。

由中華音樂人交流協會主辦的「民歌五十演唱會」，2月14日至16日在台北小巨蛋開唱，目前3場門票全都完售，包括周治平、李麗芬、許景淳等超過50位歌手都將接力獻唱。

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李麗芬除了《愛江山更愛美人》受到歌迷喜愛，另一首《得意的笑》也是代表歌曲，她難忘早年在「民歌之母」陶曉清的帶領下一起去金門演唱，結束後，和陶曉清、薛岳、蘇來等人躺在擎天廳外的草地上看星星。

對李麗芬來說，陶曉清就是她的「貴人」，近幾年校園民歌手有了很多的機會演出，也有了新車、新房，飲水思源，她覺得都是因為陶曉清，校園民歌手才有舞台和更多收入，充滿感謝說：「陶姐，謝謝您造福了這麽多人，民歌五十，我是為陶姐而上台的。」

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