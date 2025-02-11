晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星搭檔劉詩詩笑容藏不住 遭被導演抓包「請控制嘴角！」

劉詩詩（右）、竇驍（左）在《掌心》有多場精彩對手戲。（愛爾達電視提供）劉詩詩（右）、竇驍（左）在《掌心》有多場精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐攜手主演古裝劇《掌心》，劇情講述大唐嗣聖年間，僥倖活下來的劉詩詩改名回到京城、建立「心病醫館」，表面是醫治病人，實則蒐集資料，想為當年之事贖罪及復仇，卻因一樁奇案與大理寺少卿竇驍試探鬥智，兩人也因此產生交集，是一部巧妙結合懸疑、醫術、探案與愛情等多種元素的古裝劇。

劉詩詩（左）、竇驍（右）在《掌心》鬥智鬥勇。（愛爾達電視提供）劉詩詩（左）、竇驍（右）在《掌心》鬥智鬥勇。（愛爾達電視提供）

《掌心》不只演員陣容堅強，製作團隊更是不容小覷，特別邀請近年來憑藉在《唐朝詭事錄》展現出色敘事能力，及善於營造緊張而細膩的情感氛圍的柏杉導演坐鎮，劉詩詩回憶起拍攝過程，她說：「導演給我很大的創作空間，因為他本身對探案、懸疑和古裝題材都極為擅長，他本身也曾是話劇演員出身，真的很有藝術家的氣質，在現場永遠像打雞血一樣，不管幾點都很有精神，但聽說導演上車倒頭就睡、隨時充電。」

劉詩詩首部懸疑古裝劇獻給《掌心》。（愛爾達電視提供）劉詩詩首部懸疑古裝劇獻給《掌心》。（愛爾達電視提供）

有著「古裝女神」封號的劉詩詩在劇中的造型也相當唯美、典雅，預告甫公開播放量就累積狂破555萬次大關，吸引近8萬多名網友爭相轉發，《掌心》在正式開播前的預約人數也順勢達成200萬里程碑，更被網友選為「2025必看爆款劇」和「古裝懸疑天花板」。

劉詩詩曾在訪問中提到自己對劇中角色「葉平安」的看法，她認為：「『重塑自我』最能代表葉平安，因為她的經歷跌宕坎坷、心態起起伏伏，歷經年歲再回首時，她也看到了自己的成長。」

劉詩詩主演《掌心》。（愛爾達電視提供）劉詩詩主演《掌心》。（愛爾達電視提供）

另外一位主角鄭業成首次與女神合作，回憶起和劉詩詩拍的第一場戲時，只見他忍不住笑意說：「詩詩姐一直是我心目中很女神般存在的人，第一場戲是拍我們正在探案，然後在說一些正經八百的事，但說著說著...（我的）嘴角就壓不住的上揚了。拍完之後，導演就說『大成啊，都挺好的，但你的嘴角得控制控制啊！』，我還跟導演說詩詩姐就在我對面，我要怎麼控制呢？」

鄭業成在《掌心》如願和女神劉詩詩搭戲。（愛爾達電視提供）鄭業成在《掌心》如願和女神劉詩詩搭戲。（愛爾達電視提供）

竇驍在《掌心》飾演大理寺少卿「元少城」。（愛爾達電視提供）竇驍在《掌心》飾演大理寺少卿「元少城」。（愛爾達電視提供）

訪問片段也引發熱議，不少網友認同地寫下「對啊，面對詩詩怎麼控制嘴角呢！」、「鄭業成還能把戲演完，要是我早就昏倒了吧」、「那可是劉詩詩啊！」等留言。《掌心》2月8日起於MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV同步跟播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中