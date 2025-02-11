男星搭檔劉詩詩笑容藏不住 遭被導演抓包「請控制嘴角！」

劉詩詩（右）、竇驍（左）在《掌心》有多場精彩對手戲。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉詩詩、竇驍、鄭業成、宣璐攜手主演古裝劇《掌心》，劇情講述大唐嗣聖年間，僥倖活下來的劉詩詩改名回到京城、建立「心病醫館」，表面是醫治病人，實則蒐集資料，想為當年之事贖罪及復仇，卻因一樁奇案與大理寺少卿竇驍試探鬥智，兩人也因此產生交集，是一部巧妙結合懸疑、醫術、探案與愛情等多種元素的古裝劇。

劉詩詩（左）、竇驍（右）在《掌心》鬥智鬥勇。（愛爾達電視提供）

《掌心》不只演員陣容堅強，製作團隊更是不容小覷，特別邀請近年來憑藉在《唐朝詭事錄》展現出色敘事能力，及善於營造緊張而細膩的情感氛圍的柏杉導演坐鎮，劉詩詩回憶起拍攝過程，她說：「導演給我很大的創作空間，因為他本身對探案、懸疑和古裝題材都極為擅長，他本身也曾是話劇演員出身，真的很有藝術家的氣質，在現場永遠像打雞血一樣，不管幾點都很有精神，但聽說導演上車倒頭就睡、隨時充電。」

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劉詩詩首部懸疑古裝劇獻給《掌心》。（愛爾達電視提供）

有著「古裝女神」封號的劉詩詩在劇中的造型也相當唯美、典雅，預告甫公開播放量就累積狂破555萬次大關，吸引近8萬多名網友爭相轉發，《掌心》在正式開播前的預約人數也順勢達成200萬里程碑，更被網友選為「2025必看爆款劇」和「古裝懸疑天花板」。

劉詩詩曾在訪問中提到自己對劇中角色「葉平安」的看法，她認為：「『重塑自我』最能代表葉平安，因為她的經歷跌宕坎坷、心態起起伏伏，歷經年歲再回首時，她也看到了自己的成長。」

劉詩詩主演《掌心》。（愛爾達電視提供）

另外一位主角鄭業成首次與女神合作，回憶起和劉詩詩拍的第一場戲時，只見他忍不住笑意說：「詩詩姐一直是我心目中很女神般存在的人，第一場戲是拍我們正在探案，然後在說一些正經八百的事，但說著說著...（我的）嘴角就壓不住的上揚了。拍完之後，導演就說『大成啊，都挺好的，但你的嘴角得控制控制啊！』，我還跟導演說詩詩姐就在我對面，我要怎麼控制呢？」

鄭業成在《掌心》如願和女神劉詩詩搭戲。（愛爾達電視提供）

竇驍在《掌心》飾演大理寺少卿「元少城」。（愛爾達電視提供）

訪問片段也引發熱議，不少網友認同地寫下「對啊，面對詩詩怎麼控制嘴角呢！」、「鄭業成還能把戲演完，要是我早就昏倒了吧」、「那可是劉詩詩啊！」等留言。《掌心》2月8日起於MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV同步跟播。

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