李雅英最愛唱《流浪到淡水》 竟糾正隊長小楓台語發音

〔記者侯家瑜／台北報導〕Live電豹女日前迎來浪LIVE x 電豹女主題日「浪愛擁豹」，隊長小楓這次面臨前所未有的挑戰，她與草莓、全民表妹李雅英攜手獻唱，挑戰台語歌《流浪到淡水》，原因是李雅英無意間聽到了這首，就哼了起來，由於她唱起台語歌別有一番特色，便決定了演出歌單。

左起為草莓、李雅英、小楓、諺諺。（想想時間有限公司提供）

經紀人透露兩人一同練唱時，尤其是唱到歌詞「厚撘啦」李雅英還糾正小楓的發音。小楓笑稱：「因為完全不懂台語，這次挑戰台語歌，唱完我直接想躺平在場中央！還好有草莓幫忙，不然大家應該需要翻譯才聽得懂我在唱什麼」她的幽默發言讓粉絲們笑稱怎麼變成了搞笑組；李雅英也開玩笑說也想跟其他組一樣美美的表演，但為什麼她這組變得好像搞笑組，希望粉絲看到我們私下的互動。

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電豹女韓籍練習生海莉（左2）表現亮眼。（想想時間有限公司提供）

李雅英才剛透露有意在台定居，沒想到同門師妹海莉也緊隨其後，讓人期待2025年台灣職業啦啦隊將進入戰國時期，邁向國際化，電豹女的發展潛力無限，未來可望誕生更多人氣啦啦隊女神。

2月8日由海莉、筱緹、安汝、喬喬、Petty、紹頤、芸綺、安娜、思思帶來震撼演出為此次的女孩日揭開序幕，海莉的舞蹈不僅技術純熟，舞步更是充滿爆發力，每一個動作都充滿張力與感染力，讓人目不轉睛。她的獨特風格與強大氣場，使得現場的氛圍瞬間點燃，讓觀眾熱血沸騰，這場演出絕對是當晚最炸裂的亮點之一，帥到讓男粉們也發出讚嘆之聲，也讓人期待她未來能站上更大的國際舞台。

左起為草莓、李雅英。（想想時間有限公司提供）

賽後，語萱、諺諺、瑄瑄、喬喬、思思獻上唱跳演出，Jasmine、Nia、雪寶、牙牙、仔仔、小馨帶來國標舞，另有多組精湛的演出，宛如一場大秀般的精采。此外，辣舞組（筱緹、安汝、紹頤、Yuki、安娜、Petty）將在賽後帶來充滿力量與魅力的演出，團員們彼此互動默契十足，讓人看了熱血沸騰。

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