29歲星女郎林允疑有新歡 被爆戀上大16歲有婦之夫

林允2014年參加周星馳電影《美人魚》海選而被發掘，一度還成為星爺公司旗下的「星女郎」。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲中國女星林允2014年參加「星爺」周星馳電影《美人魚》海選被發掘，更在2016年演出該電影女主角一炮而紅，順利成為星爺公司旗下「星女郎」。

港媒報導，林允與星爺約滿後單飛獨自發展，陸續演過《夢華錄》、《彼岸花》等電視劇，無奈星途平平。最近，有網友在微博爆料林允偷偷與中國知名喜劇演員沈騰交往，且因對方年齡大林允16歲，更是有家室的有婦之夫，引起不少關注。

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近日，有網友在微博上發文爆料表示林允與沈騰關係看起來不簡單，二人疑似早在綜藝《麻花特開心》錄影期間萌生情愫。（香港星島日報）

爆料指出，2人疑似早在綜藝《麻花特開心》錄影期間就萌生曖昧情愫。節目中，林允不慎摔倒時，沈騰立即跑過去保護她並對她照顧有加，自然流露的關切神情被觀眾認為超出普通同事情誼，更有指沈騰在幕後持續為林允引薦影視資源，甚至傳聞二人已秘戀多年，不過消息至今未獲當事人出面回應。

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