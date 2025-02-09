汪小菲、張蘭一言不和就切割 網諷：斷絕又不是第一次

張蘭（左）與汪小菲這對母子多次喊話要斷絕關係。（翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕48歲女星「大S」徐熙媛農曆春節因流感併發肺炎於日本驟逝，頭七也是她和現任丈夫具俊曄的結婚3週年紀念。大S噩耗傳來，前夫汪小菲和前婆婆張蘭不知為何做出種種荒唐行為，張蘭不但蹭流量開直播帶貨之外，還替夏健造謠「大S骨灰包機是汪小菲掏腰包」按讚並分享，近日母子倆社群平台被鎖帳號，汪小菲抓狂在朋友圈揚言要與張蘭斷絕所有關係，不過網友也是笑笑而已，因為汪小菲並不是第一次說出這種話。

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中國網友酸諷，汪小菲「已演這種戲幾次了」，甚至將母子倆的行為當作肥皂劇看待。張蘭在大S過世後仍不斷消費、蹭流量，讓中國網友忍不住罵她是「蹭流量妖婆」，更進一步以行動湧入抖音檢舉張蘭帳號，抖音官方目前封禁了「張蘭‧俏生活」、「張蘭之箖玥甄選」、「汪小菲」等帳號。

汪小菲怒宣布和張蘭斷絕關係。（翻攝自微博）

汪小菲演看媽媽行為荒腔走板，謠言帶來的負面形象甚至延燒到自己身上，忍不住抱怨自己躺著也中槍，最後惱怒與張蘭翻臉。汪小菲這次在朋友圈發文「我不孝，但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

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雖然汪小菲狠話說盡，但中國網友也只是笑笑而已。汪小菲2022年就曾因被說是「媽寶」出言與張蘭決裂；2024年汪小菲鬧出軌時張蘭也說「做好了與汪小菲斷絕母子關係的準備」。對於這次母子開撕，中國網友留言：「又開始演斷絕母子關係這劇本了，他累不累」、「已演這種戲幾次了」、「一會酒醒了，就刪掉了…不過也沒事，他媽還有乾兒子呢」。

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