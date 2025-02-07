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李俊昊打石膏拄拐杖現身！韌帶撕裂傷抱病飛日本工作

李俊昊拄著拐杖，在保鑣的保護下踏入機場。（翻攝自YouTube）李俊昊拄著拐杖，在保鑣的保護下踏入機場。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕2PM成員李俊昊今天（7日）現身金浦機場，卻發現左腳打著石膏，拄著拐杖現身，令粉絲相當心疼，盼歐巴能夠好好養傷。

李俊昊所屬的JYP娛樂回應韓國媒體，稱李俊昊最近韌帶撕裂，目前正在接受治療。據悉，李俊昊今天出國是要前往日本舉行粉絲見面會，抱病出席，十分敬業。

2PM的日本官方X發出公告，指出在週末兩天於東京體育館舉行的粉絲見面會，因為李俊昊腳傷的關係，演出可能做出一些調整，對於讓粉絲擔心、不便深表歉意。

事實上，李俊昊在上月26日的見面會上透露，因為太想見到粉絲們，太過激動卻在彩排時把腳扭了，腳踝受傷讓他十分遺憾。他表示，如果是以前的他是絕對不會把受傷的事告訴粉絲，但現在希望能夠誠實一點，忍痛跳舞的俊昊問大家：「會不會很明顯？」粉絲也搖搖頭表示看不出來。

李俊昊則是將於2月22、23日於國立臺灣大學綜合體育館1樓舉辦「2025 LEE JUNHO FAN-CON in TAIPEI」，台灣粉絲也盼屆時李俊昊已經康復。

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