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娛樂 最新消息

劉德華表態了！樂見四大天王「世紀同台」 名單爆外流獨缺他

「香港四大天王」劉德華（左起）、黎明、張學友、郭富城。（組合照，本報資料照、超級圓頂、香港成報提供）「香港四大天王」劉德華（左起）、黎明、張學友、郭富城。（組合照，本報資料照、超級圓頂、香港成報提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕劉德華日前甫結束在台灣及香港舉辦的巡演，隨即被拱「四大天王」合體為香港啟德體育園擔任開幕嘉賓，針對提議他颯爽表示樂見其成。如今，網路上流出一份「啟德體育園開幕大匯演」演出名單，其中赫見「四大天王」但獨缺張學友，該名單雖未獲官方證實，但已成功掀起話題。

香港啟德體育園確定於3月1日正式開幕，當地民眾則紛紛建議邀請「四大天王」一同擔任

開幕嘉賓，劉德華聞訊後也瀟灑表態：「我想呀，真的想！我們畢竟是屬於同一個年代的表演者，如果4個能一起在那裡表演，絕對是一場盛事！」只是，劉德華也曾鬆口透露張學友對於合體的意願似乎不高。

網路上瘋傳香港啟德體育園開幕嘉賓名單，「四大天王」僅獨缺張學友。（翻攝自微博）網路上瘋傳香港啟德體育園開幕嘉賓名單，「四大天王」僅獨缺張學友。（翻攝自微博）

如今網路上流傳一份「啟德體育園開幕大匯演」的演出名單，其中更不乏諸多重量級藝人，包含五月天、郭富城、古巨基、容祖兒、甄子丹等多位大咖。然而，該份名單雖然星光熠熠，卻也赫見「四大天王」獨缺張學友，但消息未獲官方證實；至於「四大天王」是否能在相隔18年後再度合體，相關話題早已在網路上迅速發酵掀起熱烈討論，許多忠實粉絲更是引頸期盼、迫不及待。

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