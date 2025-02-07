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娛樂 最新消息

何欣穗悄悄搬回加拿大！返台挺絲襪小姐 男神也來了

絲襪小姐將舉辦《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》。（絲襪小姐提供）絲襪小姐將舉辦《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》。（絲襪小姐提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍滿20週年的樂團「絲襪小姐」，2 月 15 日將在「SUB LIVE」舉辦《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》， 12 年未舉辦專場演出的他們，本週宣布了多達八組的演出嘉賓名單，包含男神鳳小岳、ciacia何欣穗、黃玠、洪詮翔，以及絲襪小姐歷任團員與夥伴，現為「康士坦的變化球」主唱 的ARNY，「十九兩樂團」、「徐噴以煙」的Riecky、捷任以及「929」吳志寧等人，豪華卡司名單令人驚喜。

《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》主視覺。（絲襪小姐提供）《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》主視覺。（絲襪小姐提供）

絲襪小姐由主唱小龜、貝斯手 DUDU、電吉他手小白、鼓手 Zen 四人組成。藝術背景出身的小龜，經常為絲襪小姐的音樂作品提筆作畫，這次演唱會視覺便出自她手。吉他手小白（昆蟲白）曾憑藉國片《刺青》電影配樂與主題曲製作，入圍金馬「最佳原創電影歌曲」，近年亦活躍於獨立音樂圈。DUDU 除了是絲襪小姐一員，也是樂團 929 與昆蟲白的貝斯手。鼓手 Zen 則是業界知名錄音師、混音師與製作人，入圍過金馬跟金曲多次錄音獎項，現為錄音室「112F Studio」負責人。

這次專場的嘉賓包含鳳小岳、何欣穗、吳志寧、黃玠、ARNY、Riecky、捷任、洪詮翔等八組人馬，主唱小龜說他們都是自己從小到大的好朋友、男神女神們，「一想到舞台上要塞 4 到 13 個人，就有點頭皮發麻，但又超興奮期待！」滿是好友與老友的名單，讓主唱小龜感性說：「每個曾經在生命中出現的人，族繁不及備載，歷任團員，也一直生動鮮明地活在心裡。」小龜甚至花了整整一週，畫出八組嘉賓好友的肖像畫，在演出前便讓大家有同框的機會。

絲襪小姐將舉辦《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》。（絲襪小姐提供）絲襪小姐將舉辦《伏流｜絲襪小姐 20 週年演唱會》。（絲襪小姐提供）

男神鳳小岳近年以音樂人之姿出輯，小龜分享鳳小岳是她當年剛搬到台北時玩團認識的朋友，「當年他才 17 歲，穿著制服去 The Wall 看我們練團，沒想到現在他是這群朋友裡第一個生小孩的，而且跟我的小孩只差了一個半月！」

而甫搬到加拿大長住的 ciacia 何欣穗，恰巧也在近期短暫返台，幸運搭上能一起演出的時段。對於這位小龜心目中的女神與精神領袖，她暖心告白：「ciacia 的存在就是一種安全感，雖然不是那種常常聯絡玩耍的朋友，但她從未改變的勇敢，是撐起我在黑暗時刻的力量。 在我很灰心的時候，只要想起 ciacia 跟奇哥的聲音與模樣，就能讓我平靜放鬆。團員也是。」

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