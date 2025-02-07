張穎穎轟汪小菲「喝人血吃人肉」：結婚第２年就出軌

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，前夫汪小菲得知噩耗後趕緊抵台，不僅在鏡頭前鞠躬苦求媒體多說大S好話，還稱大S永遠是自己的家人。不過，他種種舉動引起昔日小三張穎穎不滿，忍不住出面吐槽對方是刻意深情人設，她今（7）日加碼爆料汪結婚第二年就出軌，痛轟「喝人血吃人肉」。

汪小菲（左）、張穎穎。（翻攝自微博）

張穎穎日前替大S抱不平，於微博發長文控訴汪小菲，不料卻釣出狗仔葛斯齊開嗆，「現在哪輪得到過往的小三，出來指責，我要不是抖音被惡意永封了，不然我真想把你們幾個人的真面目扒出來」，甚至還指控張穎穎私下聯繫過大S。

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對此，張穎穎氣得發文澄清，自己從不認識大S也沒有聯絡過，並怒批汪小菲真的很噁，「一個快50歲的男人可以是傻白甜？用這種方式洗白自己？我不相信這種言論會有人信。」此外，她還加碼爆料，汪小菲在結婚第二年就出軌，欺騙過的女生不計其數，強調別逼她，「看誰知道的和證據更多。我從未拿出一個證據，夠仁義了。」

張穎穎貼文。（翻攝自微博）

然而，「葛斯齊曝張穎穎私下聯繫大S」一詞衝上微博熱搜，張穎穎對此痛轟汪小菲，「人都過世了，還在下水軍？你的心呢？50歲精明老男人拖著70歲勢力老母被騙？誰被騙你家都不會被騙！你們會喝人血吃人肉。」

張穎穎貼文。（翻攝自微博）

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