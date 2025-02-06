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恭喜！宇宙人阿奎升格二寶爸 曝老婆躺兩個月安胎緊張心情

阿奎秀出女兒的可愛小腳照片。（翻攝自IG）阿奎秀出女兒的可愛小腳照片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕宇宙人新春報喜！吉他手阿奎分享家中迎來水瓶座女兒，他也成為二寶爸，一子一女真的「好」。

阿奎的老婆是知名插畫家33，他在社群分享女兒露出的小腳照片並寫道：「33&阿奎家的可愛水瓶女兒出生了，這胎真的是辛苦老婆了。整個孕期曾有幾次令人緊張的狀況，最後老婆還得在家裡躺兩個月安胎，好在女兒健康出生的那刻，大家總算放下心頭大石。」

懷孕生產都是辛苦的，阿奎特別感謝老婆：「謝謝老婆在這樣不舒服的狀態，還能保持健康的心情跟我說說笑笑，你真的好棒！」

另外阿奎也發現兒子、女兒的差別：「我已經慢慢感覺到女兒的靈性，除了五官跟跟哥哥好像以外，男生女生真的好不一樣。」

宇宙人阿奎（左）家中又多了一個女兒，成為幸福二寶爸。（相信音樂提供）宇宙人阿奎（左）家中又多了一個女兒，成為幸福二寶爸。（相信音樂提供）

阿奎也不忘感謝協助老婆順利生產的團隊：「謝謝台北榮總婦產科、產房病房、嬰兒室的細心照顧，北榮的醫師護理師宙友團真的超有愛，超厲害。」他也提到：「在醫院&月子中心的這幾天，得到大家很多的關愛，深深地覺得女兒是被祝福的，歡迎妳來到這個充滿愛的大家庭。」網友則紛紛送上祝福。

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