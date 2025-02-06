痛失摯友大S！蔡康永上工後「情緒潰堤」 ：瘋狂想念一個人不丟臉

蔡康永出席新書分享會。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕大S日前因流感驟逝，多年好友蔡康永難掩悲痛哀悼摯友：「我要想像妳仍然安好的活著，我要保持這樣想像直到沒辦法再這樣想的時候」，而今（６）日蔡康永將照常上工，出席日本知名作家吉本芭娜娜的書展，不過臉上明顯帶著疲憊哀戚，在分享書本內容時更是一度哽咽。

蔡康永今現身日本作家吉本芭娜娜辦在台北世貿一館的書展，與她對談一小時，書名正好叫《有特殊意義的人們》，蔡康永開頭提及這本書時講到：「人在面對重大失去的時候，他有甚麼辦法在見到這個人…」話至此他隨即陷入愁緒哽咽說不下去，台下也感傷的拍手為蔡康永鼓勵。

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蔡康永出席新書分享會。（記者林欣穎攝）

蔡康永在朗讀書籍段落時仍數次哽咽，感性提到讀這本小說時他非常震撼，「我們讀金庸不會覺得自己會乾坤挪移大法，但吉本芭娜娜把我們需要被安慰的事情埋伏在書本裡，不管我們以什麼狀態失去這個人，就算想的快發瘋了，也會知道書裡也有很多人和自己一樣、知道這麼瘋狂想念一個人並不是很丟臉的事情。」

蔡康永出席新書分享會。（記者胡舜翔攝）

在聊到是否相信世界上有外星人時，蔡康永說，之前在《康熙來了》跟小S討論過，「我當時嘴硬說很想看到鬼，可是我一直遇不到，如果遇到我想跟他聊聊。」蔡康永也說現在願意相信世上有鬼神之說，「歡迎任何眼睛看不到的事情是我們維持活下去的關鍵」。

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