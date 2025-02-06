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大S、具俊曄分手20年重逢 她第一句講韓文「沒忘彼此語言」

大S不幸病逝，骨灰於昨（5）日由老公具俊曄護送回台。（翻攝自IG）大S不幸病逝，骨灰於昨（5）日由老公具俊曄護送回台。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S於2日不幸病逝在日本，骨灰於昨（5）日由老公具俊曄護送回台。回顧大S與具俊曄的愛情故事，可謂是相當戲劇化與令人不捨，兩人重逢的第一句話，具俊曄講中文，大S則用韓文回應，都沒忘記彼此的語言，20多年來心理也始終保留著對方的位置。

具俊曄和大S都沒忘記彼此的語言，20多年來心理也始終保留著對方的位置。（翻攝自YT）具俊曄和大S都沒忘記彼此的語言，20多年來心理也始終保留著對方的位置。（翻攝自YT）

大S病逝後，韓網翻出具俊曄先前上劉在錫的節目《劉QUIZ》大聊與大S再度戀愛的細節，具俊曄表示，他與大S曾在20多年前交往但不到1年就因事業問題分手。直到大S離婚後，一通電話又重新牽起他們緣分，接通電話的當下具俊曄用中文說「嗨，我是光頭」，大S則用韓文回答「是我，熙媛」，第一句話就講對方的語言。

該片段重播令韓網看哭了，紛紛留言：「好感人，他還記得20年前的那個號碼...」、「應該要給他們更多相處的時間，只有3年太悲傷了」、「她過20年都沒忘記韓文」、「心真的好痛」。

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