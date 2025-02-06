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大S骨灰才抵台！張蘭高調宣布「開工賣貨」 網轟：好冷血

大S（右）前婆婆張蘭。（翻攝自微博）大S（右）前婆婆張蘭。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，因感染流感併發肺炎不幸離世，前婆婆張蘭一舉一動備受關注，她先前在大S傳出噩耗時，在社群平台PO出影片自我勉勵，遭到網友撻伐，後來改口「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息，也請徐媽媽節哀！」不料，如今又高調宣布，明天開工直播帶貨，再度點燃網友怒火。

具俊曄昨日下午才剛搭乘專機護送大S骨灰罈回到台灣家中，張蘭卻在社群高調宣布，明天開工，開始直播賣貨。此舉再度引起部分網友不滿，認為她過於冷血，不過也有人認為，開工很正常，張蘭底下仍有其他員工需要照顧。

張蘭高調宣布開工。（翻攝自微博）張蘭高調宣布開工。（翻攝自微博）

張蘭日前在「小S」徐熙娣證實姊姊驟逝的噩耗後，在微博曬出一段影片，並在文中寫下「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的道路」，並在貼文標記「新時代女行」、「張蘭直播」、「張蘭」、「女性獨立」、「女性力量」，讓不少網友認為，張蘭又在蹭熱度。

張蘭隨即改口，「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息，也請徐媽媽節哀！我和汪小菲作為孩子們的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。」她也表示，大S的離開是她與家人們的共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊，「我們現在首要的任務是安慰和保護好兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標，再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

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