大Ｓ魂斷日本！羅時豐侄子憶父親日本離世 骨灰回台必做「這件事」

羅時豐的侄子想起十一年前的經歷。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸過世，昨天她的家人包私人飛機帶著她的骨灰返台，羅時豐的侄子回憶起11年前父親在日本病逝的經歷，提醒遇到同樣狀況的人，帶家人的骨灰回到台灣時，護照一定要蓋章，這樣才算真正回到台灣。

羅時豐的侄子寫道，「當新聞與網路上討論著『要如何將摯愛帶回台灣』時，我的記憶，也被狠狠拉回十一年前的那天。」他的父親當年去日本大阪遊玩時心肌梗塞離世，他人生第一次去日本，就是「帶父親回家」這崩潰且艱鉅的任務。

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他很慶幸當時遇到了幾位遠嫁日本、在佛光山服務的師姐，陪著他和母親在火葬場內，送爸爸最後一程，火化後，他和媽媽抱著骨灰罈，攔不到計程車到機場，還是一位師姐和先生一起開車送他們過去，抵達機場時，他想留下師姐的聯絡方式，對方卻微笑搖頭，對他說：「我們有緣就好。」

他難忘師姐的暖舉，還說師姐提醒他，「回到台灣過海關時，一定要幫父親的護照蓋章，這樣父親才算真正的回到台灣。（聽一些老師說，有些魂魄都被卡在海關進不來。）」這幾天的新聞又讓他想到了這位師姐，希望有緣分能夠再見到她，再一次的感謝她當年的幫助。

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