晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大Ｓ魂斷日本！羅時豐侄子憶父親日本離世 骨灰回台必做「這件事」

羅時豐的侄子想起十一年前的經歷。（翻攝自IG）羅時豐的侄子想起十一年前的經歷。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊，因流感併發肺炎不幸過世，昨天她的家人包私人飛機帶著她的骨灰返台，羅時豐的侄子回憶起11年前父親在日本病逝的經歷，提醒遇到同樣狀況的人，帶家人的骨灰回到台灣時，護照一定要蓋章，這樣才算真正回到台灣。

羅時豐的侄子寫道，「當新聞與網路上討論著『要如何將摯愛帶回台灣』時，我的記憶，也被狠狠拉回十一年前的那天。」他的父親當年去日本大阪遊玩時心肌梗塞離世，他人生第一次去日本，就是「帶父親回家」這崩潰且艱鉅的任務。

他很慶幸當時遇到了幾位遠嫁日本、在佛光山服務的師姐，陪著他和母親在火葬場內，送爸爸最後一程，火化後，他和媽媽抱著骨灰罈，攔不到計程車到機場，還是一位師姐和先生一起開車送他們過去，抵達機場時，他想留下師姐的聯絡方式，對方卻微笑搖頭，對他說：「我們有緣就好。」

他難忘師姐的暖舉，還說師姐提醒他，「回到台灣過海關時，一定要幫父親的護照蓋章，這樣父親才算真正的回到台灣。（聽一些老師說，有些魂魄都被卡在海關進不來。）」這幾天的新聞又讓他想到了這位師姐，希望有緣分能夠再見到她，再一次的感謝她當年的幫助。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中