千字文開轟汪小菲！狗仔葛斯齊警告張穎穎：哪輪到小三出來

大S因流感併發肺炎辭世。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息震驚各界。前夫汪小菲得知後急奔台灣，還出現在雨中痛苦深情的畫面，令之前介入兩人婚姻的舊愛張穎穎反感怒轟男方。對此，狗仔葛斯齊也看不下去痛批「哪輪得到過往的小三出來指責！」

張穎穎（右）痛批汪小菲在刻意建立深情人設。（記者姚介修攝、翻攝自微博）

大S離世後，汪小菲接連出現憔悴淋雨、上網留言「死的應該是我」等失神舉動，令舊愛張穎穎發長文指控汪小菲是在刻意建立深情人設，文中細數大S過往的付出之外，還指責男方，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」

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張穎穎和汪小菲的一舉一動，讓葛斯齊看不下去發文撂狠話，「我沒有要參戰的意思，但如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白」，文末不忘吐槽張張穎穎，「現在哪輪得到過往的小三，出來指責，我要不是抖音被惡意永封了，不然我真想把你們幾個人的真面目扒出來！」

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