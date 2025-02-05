晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

千字文開轟汪小菲！狗仔葛斯齊警告張穎穎：哪輪到小三出來

大S因流感併發肺炎辭世。（翻攝自臉書）大S因流感併發肺炎辭世。（翻攝自臉書）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛因流感併發肺炎離世，享年48歲，消息震驚各界。前夫汪小菲得知後急奔台灣，還出現在雨中痛苦深情的畫面，令之前介入兩人婚姻的舊愛張穎穎反感怒轟男方。對此，狗仔葛斯齊也看不下去痛批「哪輪得到過往的小三出來指責！」

張穎穎（右）痛批汪小菲在刻意建立深情人設。（記者姚介修攝、翻攝自微博）張穎穎（右）痛批汪小菲在刻意建立深情人設。（記者姚介修攝、翻攝自微博）

大S離世後，汪小菲接連出現憔悴淋雨、上網留言「死的應該是我」等失神舉動，令舊愛張穎穎發長文指控汪小菲是在刻意建立深情人設，文中細數大S過往的付出之外，還指責男方，「他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。」

張穎穎和汪小菲的一舉一動，讓葛斯齊看不下去發文撂狠話，「我沒有要參戰的意思，但如果各個都死不要臉，休怪我把事情講清楚說明白」，文末不忘吐槽張張穎穎，「現在哪輪得到過往的小三，出來指責，我要不是抖音被惡意永封了，不然我真想把你們幾個人的真面目扒出來！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中