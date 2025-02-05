486先生評大S被炎上 向林智群遞橄欖枝：別一直踩我

「486先生」陳延昶近期話題不斷。（翻攝自陳延昶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間隨家族赴日旅遊，不幸因感染流感併發肺炎猝逝，享年48歲，團購電商名人「486先生」陳延昶發文「願大S投胎到中國」，引發議論，他則公開致歉強調會自我反省檢討。

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不料話題持續延燒，律師林智群3日開酸：「486老哥最近的言論及行為真的不行，不要以為是台派就可以為所欲為。」隨後又再評論：「我這個人是這樣，要嘴就在生前嘴，人走就不用多講。」

今（5）日上午，486先生主動發文向林智群遞出橄欖枝：「智群，不要再一直踩我，拜託你。」

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而486先生4日公開致歉中表示，「對我發表2篇文，公開對這樣腦殘的行為致歉，我也會好好的自我反省自我檢討，同時希望所有朋友也能夠在往後日子對我繼續監督；對於文章，就不刪除了，就把這文章放在那邊讓所有朋友了解我的無腦發文，同時也是對我自己的一個警惕。」

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